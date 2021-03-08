Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine

Little big / twitter.com/littlebig_band

Известный российский поп-рейв-коллектив Little Big опубликовал в Сети новый клип ‒ на композицию Sex Machine.

За три часа видео собрало около полумиллиона просмотров, 87 тысячи лайков и 8762 комментариев. Помимо основного состава коллектива (вокалиста Ильи "Ильича" Прусикина, вокалистки Софьи Таюрской, бэк-вокалиста Антона Лиссова, и диджея Сергея "Гокка" Макарова) в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов.

Он прославился в минувшем году под псевдонимом Пухляш и получил популярность после выхода клипа на трек UNO. Именно с этой композицей Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Этот видеоролик стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю ‒ на данный момент боле 189 миллионов просмотров.

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Напомним, ранее сообщалось: