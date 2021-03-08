Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine

Российская поп-рейв-группа Little Big порадовала свою многомиллионную армию фанатов новым видеоклипом, снятым на свежую композицию Sex Machine.
Известный российский поп-рейв-коллектив Little Big опубликовал в Сети новый клип ‒ на композицию Sex Machine.
За три часа видео собрало около полумиллиона просмотров, 87 тысячи лайков и 8762 комментариев. Помимо основного состава коллектива (вокалиста Ильи "Ильича" Прусикина, вокалистки Софьи Таюрской, бэк-вокалиста Антона Лиссова, и диджея Сергея "Гокка" Макарова) в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов.
Он прославился в минувшем году под псевдонимом Пухляш и получил популярность после выхода клипа на трек UNO. Именно с этой композицей Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Этот видеоролик стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю ‒ на данный момент боле 189 миллионов просмотров.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Ранее Google назвал десять самых популярных в Украине клипов 2020 года,
- В украинском сегменте YouYube больше всего просмотров набрал клип Краш бывшей участницы Дом-2 Клавы Коки и российского исполнителя Niletto.
- На втором и пятом местах - российские участники Евровидения 2020 и 2021 Little Big. Остальные места занимают Mia Boyka & Егор Шип, Баста, Zivert, Dabro, дважды Morgenshtern - с Элджеем и Тимати.
- В марте 2021 года стало известно, что экс-вокалистка группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге на 40-м году жизни.
- Как установило вскрытие, певица умерла из-за сердечной недостаточности.