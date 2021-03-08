УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine

8 марта 2021, 15:59
Прослушать новость
Остановить

Российская поп-рейв-группа Little Big порадовала свою многомиллионную армию фанатов новым видеоклипом, снятым на свежую композицию Sex Machine.

Little big
Little big / twitter.com/littlebig_band

Известный российский поп-рейв-коллектив Little Big опубликовал в Сети новый клип ‒ на композицию Sex Machine.

За три часа видео собрало около полумиллиона просмотров, 87 тысячи лайков и 8762 комментариев. Помимо основного состава коллектива (вокалиста Ильи "Ильича" Прусикина, вокалистки Софьи Таюрской, бэк-вокалиста Антона Лиссова, и диджея Сергея "Гокка" Макарова) в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов.

Он прославился в минувшем году под псевдонимом Пухляш и получил популярность после выхода клипа на трек UNO. Именно с этой композицей Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Этот видеоролик стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю ‒ на данный момент боле 189 миллионов просмотров.

Читайте такжеLittle Big в новом клипе сделали борщ национальным блюдом России

Напомним, ранее сообщалось:

  • Ранее Google назвал десять самых популярных в Украине клипов 2020 года,
  • В украинском сегменте YouYube больше всего просмотров набрал клип Краш бывшей участницы Дом-2 Клавы Коки и российского исполнителя Niletto.
  • На втором и пятом местах - российские участники Евровидения 2020 и 2021 Little Big. Остальные места занимают Mia Boyka & Егор Шип, Баста, Zivert, Dabro, дважды Morgenshtern - с Элджеем и Тимати.
  • В марте 2021 года стало известно, что экс-вокалистка группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге на 40-м году жизни.
  • Как установило вскрытие, певица умерла из-за сердечной недостаточности.

клип Little Big
Сейчас вы просматриваете новость «Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Холостяк 11 сезон: как прошел 1 выпуск - первое знакомство с участницамиХолостяк 11 сезон: как прошел 1 выпуск - первое знакомство с участницами Голос країни 11 сезон: как прошел 7 выпуск 07-03-2021: последний кастингГолос країни 11 сезон: как прошел 7 выпуск 07-03-2021: последний кастинг В США насмерть покромсали пулями известного рэпераВ США насмерть покромсали пулями известного рэпера Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцамиМихаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцами Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отцаИзвестная телеведущая родила ребенка и назвала его отца
Следующий материал

Последние новости

16:07
В Dragon Age, Need for Speed и Battlefield можно поиграть за 26 грн
16:06
Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов Видео
15:59
Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine Видео
15:41
ДТП в Польше: родные опознают жертв и сами ищут пострадавших Видео
15:38
В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине Видео
Реклама
15:22
Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отца Видео
15:20
В Киеве радикалы устроили стычки с участниками Марша женщин, есть задержанные Видео
15:01
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и упомянул о "биологических созданиях"
14:53
Вместе со шлемом дополненной реальности Apple готовит VR-очки и линзы Видео
14:41
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет Видео
14:18
Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на неделю Видео
14:05
Evil Inside – ужастик, вдохновлённый Кодзимой, готовится к выходу Видео
14:00
Появились новые данные о раненых в ДТП в Польше и свидетельства очевидцев Видео
13:46
Из охваченного COVID-19 Закарпатья назначили дополнительные поезда Видео
13:45
Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР Видео
13:37
В Институте нацпамяти прошлись по выходному на 8 марта Видео
13:30
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
13:01
"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского Видео
12:56
С Масленицей – картинки, видео, яркие поздравления Видео
12:55
Информационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделю Видео
Реклама
12:25
Сказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожелания Видео
12:25
В деле об убийстве сотрудницы киберполиции всплыли новые детали
12:23
В Киеве в одном из парков нашли женский труп Видео
12:16
На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19 Видео
12:04
Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse
11:52
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
11:50
В Госдуме пригрозили Facebook за бан фейков об "украинских радикалах" Видео
11:42
В Корее раскрыли данные о 8 смертях после укола вакцины AstraZeneca Видео
11:38
В США насмерть покромсали пулями известного рэпера Видео
11:16
Еще в одной области Украины зашкалил уровень госпитализации с COVID Видео
11:14
В России обвинили главу МИД Словакии в попытке спародировать Кулебу Видео
10:26
В Украине 8 марта продают "золотые" букеты цветов дороже 20 тысяч Видео
10:10
Меган Маркл публично призналась в желании совершить самоубийство Видео
10:02
Тюльпаны и возмездие: что за праздник 8 марта мнение
09:35
В Киеве в результате пожара в сауне на Борщаговке погибли трое
09:21
Снег и холод: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 8 марта Видео
08:59
В ВСУ ответили на фейк РФ о создании ЛГБТ-подразделений Видео
08:53
Гороскоп на 8 марта для всех: доходные авантюры и убыточные вложения Видео
08:42
Почему украинцы всегда выбирают вороватую власть мнение
08:26
В Украине за сутки госпитализировали более 2 тысяч больных COVID-19 Видео
Реклама
08:23
В Польше рассказали, что грозит водителю автобуса за смертельное ДТП Видео
07:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
07:35
США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин - NYT Видео
07:13
Кабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - эксперт Видео
06:49
Северный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов Путина мнение
05:28
Одному знаку Зодиака грозит скандальная слава – астролог Видео
05:02
Украинцев предупредили о мощном ударе волны агрессивного COVID-19 Видео
04:21
8 марта 2021 - большой церковный праздник: что нельзя делать Видео
03:30
Врач объяснила, какой кофе опасен для здоровья Видео
02:58
Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять