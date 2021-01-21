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Маша Ефросинина растрогала прощальными словами про Сергея Ермакова

21 января 2021, 12:52

Телеведущая Маша Ефросинина, для которой Ермаков шил платье на Евровидение 2005, трогательно попрощалась с дизайнером.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Украинский дизайнер Сергей Ермаков умер 20 января дома, его близкие пока что не сообщают подробностей и причину смерти дизайнера. Он был особо известен в модных кругах и одевал украинских знаменитостей.

Маша Ефросинина, которая была ведущей на юбилейном 50-том Евровидении в 2005 году, рассказала, как Сергей Ермаков буквально спас ее и всю Украину от позора, пошив шикарное платье за пару недель до эфира.

Телеведущая трогательно попрощалась с Ермаковым, расказав в Instagram их историю с Евровидением.

"2005 год. Пятидесятое юбилейное Евровидение готовится к проведению в Киеве. Нас с Пашей Шилько выбирают его ведущими за ... три недели до эфира! Все носятся со сценариями, репетициями и т.д. Но никто, ни одна душа не говорит мне, что делать с платьем? Где брать его вообще?" , - вспоминает Ефросинина.

Она призналась, что тогда их уведомили - шоу будут смотреть 150 миллионов человек, а девушка понятия не умела, как ей вообще выглядеть.

"Вдруг вы подзабыли, но это еще те времена, когда соцсетей в помине не было, никаких тебе марафонов среди дизайнеров "кто же придумает лучшие наряды для ведущих"; никаких прокатов за отметку; звание "светский фотограф", в принципе, не изобретено", - объяснила Маша.

Единственный магазин с вечерними платьями в Киеве согласился дать ей дорогое платье, но только при условии предоставить им билеты на весь партер. Никто бы не смог купить билеты, потому что в зале сидели бы сотрудники магазина и их родстенники.

"Я иду к своему другу-дизайнеру Сереже Ермакову и говорю: "а сможешь за две недели создать шедевр? Чтобы весь мир увидел, что в Украине могут!". Он ответил: "Будешь блистать!" Вы видите сейчас это платье! На нем больше 20 тысяч камней. Я худела на нервах так стремительно, что швеи Сережи ушивали мне его в гримерке Дворца Спорта...Сережа называл его "Русалка"... И о нем написала вся мировая пресса... Я блистала, как обещал дизайнер, и еще год после получала восторженные отзывы людей..", - сказала ведущая.

"Сегодня Сережи не стало! Но я решила рассказать вам эту историю , потому что лучшая память для художника- это его работы! И память нашего платья и всех связанных с ним эмоций не сравнимы ни с какими сегодняшними возможностями и благами! Светлая и вечная тебе память, маэстро!", - растрогала она Сеть.

На слова Ефросининой отозвались сотни людей, которые также высказали соболезнования по поводу смерти Сергея Ермакова.

Напомним, Сергея Ермакова похоронят 22 января в Вишневом под Киеве. Пока родные и близкие не назвали причину смерти Сергея Ермакова, и попросили немного приватности.

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