Стало известно место и дата похорон Сергея Ермакова

Сергей Ермаков / facebook Сергей Ермаков

48-летний украинский дизайнер Сергей Ермаков умер дома 20 января. Пока что причину смерти Сергея Ермакова не называют, но украинская ведущая и светская львица Светлана Вольнова сообщила, что накануне у него неожиданно упало давление.

Также Светлана Вольнова сообщила в Facebook, что похоронят Сергея Ермакова в пятницу 22 января.

"Давление вчера упало, и вот...", - пишет она.

Телеведущая добавила, что ей трудно обсуждать тему и отвечать на все вопросы, но назвала место и дату похорон - в Вишневом под Киевом 22 января в пятницу.

О прощании с Сергеем Ермаковым пока что не сообщалось.

Сергей Ермаков - болезнь

Дизайнер Сергей Ермаков с детства страдал от сахарного диабета, из-за этого у мужчины было плохое зрение большую часть жизни. Только один глаз Сергея сохранил не более пяти процентов зрения. При этой болезни любая ранка, потертость могут привести к серьезному нагноению, воспалению.

Сергей Ермаков - культовый украинский дизайнер, который одевал Светлану Лободу, Дашу Астафьеву, Камалию, Надежду Мейхер и еще не один десяток самых известных женщин страны. В платье от Ермакова Маша Ефросинина закрывала Евровидение-2005 в Киеве.

Он был самым дорогим дизайнером в Украине, его ценили даже зарубежные facion-гуру.