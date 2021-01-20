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Известный дизайнер Сергей Ермаков умер

20 января 2021, 12:37

Многие годы кутюрье из-за диабета был практически незрячим.

Сергей Ермаков
Сергей Ермаков умер / УНИАН

Умер Сергей Ермаков - известный украинский дизайнер одежды. Ему было 48 лет.

О смерти знаменитого кутюрье 20 января сообщила на своей странице в Facebook его подруга — известная телеведущая Светлана Вольнова, которая поддерживала Сергея до последней минуты.

Многие годы дизайнер из-за диабета был практически незрячим. Но это не мешало ему создавать платья-шедевры. Талант и работоспособность побеждали прогрессирующий недуг.

В последнее время он передвигался на коляске, был вынужден пользоваться слуховым аппаратом… Но и в этом состоянии оставался человеком вдохновенным.

Сергей Ермаков — культовый украинский дизайнер, который одевал Светлану Лободу, Дашу Астафьеву, Камалию, Надежду Мейхер и еще не один десяток самых известных женщин страны.

В платье от Ермакова Маша Ефросинина закрывала Евровидение-2005 в Киеве.

Творчество украинского кутюрье ценили зарубежные fashion-гуру, такие как Жан-Поль Готье и Вячеслав Зайцев.

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