Надя Дорофеева рассказала о "святой свекрови" и шутках о хозяйстве

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / instagram.com/vladimirdantes/

Украинская певица Надя Дорофеева живет с артистом Владимиром Дантесом ва частном доме под Киевом. Как рассказывал артист, осенью 2020 года Дантес перевез свою маму из Харькова в Киев - поближе к себе. Сейчас она живет, фактически в 5 минутах езды от сына.

Надя Дорофеева в комментарии шоу Звездный путь, рассказала, как она ладит со свекровью. Артистку Надю Дорофееву со свекровью разделяют всего пять минут на автомобиле, однако в гости женщина заходит редко.

Певица заверила, что ее свекровь - слишком тактичная и милая. Она так не хочет лишний раз беспокоить звездных супругов, что невестка сама приглашает ее в гости. На это мама Дантеса отвечает: "Хорошо, заеду".

Со стороны свекрови вопреки стереотипам ни разу не было никакого упрека. "Она святая свекровь, даже с перебором в другую сторону – не позвонит лишний раз, не хочет отвлекать. Она супер тактичная",– рассказала Надя Дорофеева.

Владимир Дантес с мамой / instagram.com/vladimirdantes/

Мама Владимира Дантеса не жалуется и на то, какая невестка хозяйка. По словам Дорофеевой, у женщины отличное чувство юмора, поэтому она лишь "смешно подкалывает" ее на счет того, что она не готовит своему мужу.

Напомним, что недавно Надя Дорофеева оголилась и рассказала о своих комплексах.

После этого Дорофеева продемонстрировала, каких комплексов у нее нет, и показала трусики на откровенном фото.