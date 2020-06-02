Настя Каменских устраивает онлайн-девичник - когда смотреть

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских решила собрать поклонниц пообщаться о маленьких женских секретиках вечером 2 июня.

Об этом Настя объявила на своей странице в Instаgram, назвав время встречи.

"Ребята, я по вам так соскучилась! Предлагаю сегодня встретиться у меня в прямом эфире в 20:00 на insta-девичник с NK! Я наконец расскажу о домашних рецептах красоты! А также о питании, спорте и наполнении энергией. Напишите, кто будет", - объявила NK, вызывая поклонниц на общение.

Настя Каменских / Instagram

Напомним, что в поддержку карантина Настя Каменских сняла клип на 5 языках дома - La Cuarentena.

NK La Cuarentena карантин смотреть онлайн клип:

А также сняла клип Воспоминания про них с Потапом, который растрогал всех поклонников певицы.

Она приняла участие в нескольких благотворительных концертах, в том числе #Даруйповітря, а также, они с Потапом из дома доснимали финал Голосу Країни 2020.

В целом, певица старалась контактировать с поклонниками и они развлекали друг-друга как могли - в том числе шуточными роликами про стриптиз на карантине