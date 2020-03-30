Настя Каменских La Cuarentena - смотреть онлайн новый клип

Настя Каменских La Cuarentena онлайн / Главред

Настя Каменских после концерта NKкарантинник, показала на своем примере как можно проводить день на карантине в клипе La Cuarentena.

Певица NK записала песню длительностью чуть более минуты, но в которой она использует не один или два языка, как ранее в песнях, а сразу 5.

Пока Настя Каменских сидит дома на карантине, она выпускает не только NKblog и постит на своей странице в Instagram, Но и записывает настоящие клипы.

Новый клип La Cuarentena певица записала дома - это видно по обстановке, которая не раз появлялась в блоге певицы, и на фото.

"Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну", - прокомментировала Настя Каменских.

Свою песню Настя записала 5 языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком, который появился не просто так.

NK La Cuarentena карантин смотреть онлайн клип:

Оказывается, клип Elefante, который после релиза покорил радиоволны в США, Канаде и Мексике, уже длительное время занимает первые места главных музыкальных чартов Турции.

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