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Песня Чом ти не прийшов Женского Квартала стала вирусной в Украине

30 марта 2020, 10:43

Певицы из Женского Квартала записали адаптацию украинской народной песни для карантина на время коронавируса в Украине, и видео стало вирусным в сети.

Женский Квартал
Женский Квартал спел о коронавирусном карантине в Украине/ Facebook

Певицы Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе, Элина Мбани, а также беременная Вера Кекелия записали в онлайн-чате песню про коронавирус, и новый ролик набрал бешенную популярность в сети.

Новая песня про коронавирус появилась на станице Facebook женского квартала.

Красотки из Женского квартала спели под акомпанимент гитары мужа Веры Кекелии Романа Дуды песню Чом ти не прийшов на знаменитый народный мотив.

Текст для песни писали Андрей Головань, Александр Иванов и Михаил Мартинюк.

Всего за пару дней ролик набрал бешеную популярность - его перепостили более 68 тысяч раз, он собрал более 1800 комментариев с комплиментами певицам.

Чом ти не прийшов Женский квартал смотреть онлайн:

Чом ти не прийшов Женский квартал - текст песни

Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?

Я тебе чекала.

Чи маски не мав? В транспорт не попав?

Мати не пускала?

І маску я мав, і трамвай чекав,

І мати пускала.

Найменша сестра, бодай не зросла,

Септік мій сховала…

Дома я сиджу, в інстаграм гляджу,

Та пости читаю,

Ой помий-помий розчин спиртовий

Всіх на кого чхаю.

Маю гречечки три мішечечки,

За рік не зварити,

Буду я тебе цілий карантин

У думках любити.

Щоб не йти на двір хтось гребе папір,

І в футбол ним грає.

Я ж той папірець, наче під вінець

В косу заплітаю.

Але все пройде, вірус відійде,

Вийдуть люди з хати

Буду я тебе не в пов’язкочку

В губи цілувати

Ранее Mozgi записали песню про коронавирус в Украине.

До этого Tvorchi выпустили микс о карантине и обратились к украинцам

Напомним, Потап записал клип Карантин, в котором высказал свою точку зрения из-за эпидемии коронавируса в Украине.

95 Квартал Вечерний квартал Вера Кекелия Марта Адамчук новости шоу бизнеса новости Украины коронавирус коронавирус в Украине
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