Tvorchi выпустили микс о карантине и обратились к украинцам

Tvorchi / Instagram

Тернопольская группа Tvorchi записала микс в поддержку украинцам, выразив свое отношение к коронавирусу и масштабному карантину в мире

Tvorchi

"Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, которая состоит из звуков карантина. Нашей музыкой мы призываем вас противодействовать коронавирусу, ведь это очень просто – #залишайсявдома", - прокомментировали музыканты свою новую работу.

Тернопольская группа записала актуальный джингл из звуков карантина. Мелодия действительно состоит из тех звуков, которые сегодня приходится слышать всем без исключения – использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шороха полочек и открытого окна.

Ранее Потап записал клип Карантин, в котором высказал свою точку зрения из-за эпидемии коронавируса в Украине.

До этого Marcelle сняла трогательный клип #CORONAVIRUS про панику в супермаркетах.