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Когда будет второй концерт #Даруйповiтря с украинскими звездами

8 мая 2020, 12:05

Благотворительная инициатива концерт Даруйповiтря пройдет в 3 этапа, чтобы собрать средства для лечения больных коронавиросом.

Даруйповітря 2 концерт
Даруйповітря 2 концерт / Youtube Чоткий Паца

Второй благотворительный концерт #Даруйповiтря пройдет 9 мая в 19-00. Ведущие события Евгений Янович - актер и сценарист студии Мамахохотала и Костя Клепка - автор, актер и режиссер YouTube-канала Чоткий Паца.

В первом выпуске удалось собрать 100 000 тыс. грн. на 24 аппарата ИВЛ. Суммарно уже собрано 600 тыс. грн. и заказано 1 аппарат ИВЛ от компании-спонсора.

Концерт посмотрело более 260 000 тыс. человек. Трансляция попала в тренды Youtube.

Во втором выпуске выступят такие исполнители:  Go-А, KOZAK SYSTEM, Артем Пивоваров, Кристина Соловей.

Смотреть онлайн и принять участь в сборе средств во втором концерте #Даруйповiтря вы можете на Главреде 09.05.2020

Даруйповiтря 2 концерт смотреть онлайн 09.05.2020:

Напомним, в субботу 2 мая прошел первый благотворительный онлайн-концерт в рамках проекта # Даруйповiтря. Alyona Alyona, группа СКАЙ, рэп-группа Kalush эксклюзивно представили новые треки и вместе с NK спели свои самые популярные хиты. Специальными гостями концерта стали рэп-исполнитель Ярмак и певица Maruv.

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