"Шалунья": Каменских показала какой стриптиз на карантине

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских обладает идеальной фигурой а заодно и чувством юмора, поэтому показала новую усовершенствованную версию стриптиза дома.

Настя Каменских показала стриптиз в Instagram на карантине.

"Ежедневная рутина", - подписала новое видео Настя Каменских, добавив хэштеги дом и карантин.

На видео она под песню You can Leave You Hat on сначала бросает сначала жакет, а потом трусики и лифчик, но самый интересный момент не разочарует зрителей.

Настя Каменских показала стриптиз на карантине смотреть онлайн:

"Ого как горячо. Хорошего тебе дня", "Панчох Потапа не хватает..", "Хозяюшка", "ожидание оправдалось", "обожнюю Вас", "Як круто і реалістично", "Всем советую", "Вспомнила, что у меня с утра в машинке лежит белье постиранное пошла доставать и развешивать", "Шалунья", "Это бимба, жизненный выстрел", "Клас, люблю Вас", "Правда сімейного життя", "Видно что Настюше сскучно", "А білизна класнюча!", "карантін", - пишут в комментариях.

Ранее голая жена украинского футболиста завела интимными фото в соцсетях.