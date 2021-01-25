Настя Каменских потеряла близкого человека

Настя Каменских потеряла отца / Instagram

Умер папа Насти Каменских - Алексей Иосифович. Отцу певицы был 81 год. Причины его смерти не уточняются.

Настя Каменских показала в Instagram видео с папой, которое недавно записывала, и трогательно обратилась к нему, поблагодарив за все.

"Я любима пап...Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!

"Скорбим вместе с тобой"

"Искренние соболезнования, видно светлый человек",

"Какой светлый человек, чувствуется мудрость, сила и любовь от него. Здоровья всем"

"Выражаю свои соболезнования. Терять родных тяжело"

"Светлая память", - пишут в комментариях друзья и близкие Насти.

Отец Насти Каменских – Алексей Жмур – родился 16 мая 1939 года. В молодости он был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, позже стал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки.