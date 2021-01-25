Настя Каменских потеряла близкого человека

Настя Каменских сообщила о трагической потере в самом начале 2021 года - из жизни ушел ее отец.
Умер папа Насти Каменских - Алексей Иосифович. Отцу певицы был 81 год. Причины его смерти не уточняются.
Настя Каменских показала в Instagram видео с папой, которое недавно записывала, и трогательно обратилась к нему, поблагодарив за все.
"Я любима пап...Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!
- "Скорбим вместе с тобой"
- "Искренние соболезнования, видно светлый человек",
- "Какой светлый человек, чувствуется мудрость, сила и любовь от него. Здоровья всем"
- "Выражаю свои соболезнования. Терять родных тяжело"
- "Светлая память", - пишут в комментариях друзья и близкие Насти.
Отец Насти Каменских – Алексей Жмур – родился 16 мая 1939 года. В молодости он был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, позже стал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки.
Автор: Александр Галаджий