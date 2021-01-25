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Настя Каменских потеряла близкого человека

25 января 2021, 13:43

Настя Каменских сообщила о трагической потере в самом начале 2021 года - из жизни ушел ее отец.

Настя Каменских
Настя Каменских потеряла отца / Instagram

Умер папа Насти Каменских - Алексей Иосифович. Отцу певицы был 81 год. Причины его смерти не уточняются.

Настя Каменских показала в Instagram видео с папой, которое недавно записывала, и трогательно обратилась к нему, поблагодарив за все.

"Я любима пап...Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!

  • "Скорбим вместе с тобой"
  • "Искренние соболезнования, видно светлый человек",
  • "Какой светлый человек, чувствуется мудрость, сила и любовь от него. Здоровья всем"
  • "Выражаю свои соболезнования. Терять родных тяжело"
  • "Светлая память", - пишут в комментариях друзья и близкие Насти.

Отец Насти Каменских – Алексей Жмур – родился 16 мая 1939 года. В молодости он был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, позже стал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки.

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