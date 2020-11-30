Названа настоящая причина смерти Армена Джигарханяна

Степан Джигарханян / Instagram

Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года. Из начально причиной смерти Армена Джигарханяна назвали его проблемы с почками. Но на самом деле все оказалось не так.

Как пишет Собеседник, сын Армена Джигарханяна заявил, что его отец умер из-за отказа почек, спровоцированного осложнениями от сахарного диабета.

"Озвученное как мной, так и другими источниками медицинское заключение о причине смерти Армена Борисовича гласит: отказ почек на фоне осложнения сахарного диабета", - заявил он.

Слова Степана Джигарханяна спровоцированы поведением бывшей жены его отца.

Бывшая жена Джигарханяна вовсю рассказывала, что Армен умирал в муках, и раздавала интервью все подряд. Это разозлило сына актера.

"Виталина, оказывается, вовсе не пианистка, – говорит Степан. – Она теперь – светило медицины. Причем, такого масштаба, что позволяет себе ставить диагнозы на расстоянии".

Сын Армена Джигарханяна устал от заявлений Виталины о жизни его отца, к которой пианистка в последние годы не имела никого отношения.

"Цымбалюк-Романовская осталась верна себе, вырвала слово из контекста и стала усердно разыгрывать карту "пролежней 4-й степени", "общей гангрены" якобы из-за отсутствия ухода, – считает Степан Джигарханян. – Усердно кошмарит этим и по сей день, благо уровень кучки ее поклонников легко это позволяет. Проще говоря – намеренно путает причины и следствия. Старый наивный прием, который иногда работает при обращении к отсталой части аудитории", - объяснил он.

Больше его разозлило то, что она ссылалась на его слова в комментарии программы "Пусть говорят". По словам мужчины, девушка перекручивает его слова.