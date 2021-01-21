Появились подробности лечения тяжелобольной Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих / кадр из кф Служебный роман

Звезда служебного романа Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом еще в конце декабря 2020 года. Актриса в тяжелом состоянии проходит интенсивное лечение в больнице Санкт-Петербурга уже более 3 недель.

Как сообщает "Фонтанка", врачи заметили незначительное улучшение в состоянии актрисы, но запросили помощи из Москвы.

Алиса Фрейндлих до сих пор в реанимации под тщательным наблюдением медиков. Врачи отметили некоторые улучшения с состоянии Фрейндлих. Контрольная компьютерная томография показала положительную динамику в верхних долях легких.

Состояние Фрейндлих уже около месяца оценивают как тяжелое.

Как ранее сообщал Главред, Алиса Фрейндлих была в реанимации в тяжелом состоянии. У 86-летней артистки поражено менее 50 процентов легких. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое, однако уточняют, что оно соответствует возрасту.