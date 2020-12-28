Звезда Служебного романа Алиса Фрейндлих попала в реанимацию

Алиса Фрейндлих / Кадр из кф Служебный роман

Исполнительница главной роли в советском фильме Служебный роман Алиса Фрейндлих попала в больницу в тяжелом состоянии.

86-летняя Алиса Фрейндлих несколько дней находится в реанимации 122-й больницы им Соколова в Санкт-Петербурге, сообщает СтарХит.

Алису Бруновну положили в инфекционное отделение, и у нее подозревают коронавирус. У Фрейндлих обнаружено обширное поражение легких. СМИ пишут о том, что это якобы новый штам коронавируса.

Семья артистки данную информацию пока не подтвердила, никто из ее близких не отвечает на телефонные звонки. Однако ближайший спектакль с участием Алисы Бруновны в БДТ отменен.

Нет также информации о тяжести состоянии актрисы, и переведена она на аппарат ИВЛ, или нет.

Ранее сообщалось, что вдове Табакова, 55-летней Марине Зудиной внезапно стало нехорошо, и она попала в больницу в Москве.