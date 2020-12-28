Звезда Служебного романа Алиса Фрейндлих попала в реанимацию

Российскую звезду Алису Фрейндлих госпитализировали с симптомами коронавируса.
Исполнительница главной роли в советском фильме Служебный роман Алиса Фрейндлих попала в больницу в тяжелом состоянии.
86-летняя Алиса Фрейндлих несколько дней находится в реанимации 122-й больницы им Соколова в Санкт-Петербурге, сообщает СтарХит.
Алису Бруновну положили в инфекционное отделение, и у нее подозревают коронавирус. У Фрейндлих обнаружено обширное поражение легких. СМИ пишут о том, что это якобы новый штам коронавируса.
Семья артистки данную информацию пока не подтвердила, никто из ее близких не отвечает на телефонные звонки. Однако ближайший спектакль с участием Алисы Бруновны в БДТ отменен.
Нет также информации о тяжести состоянии актрисы, и переведена она на аппарат ИВЛ, или нет.
Ранее сообщалось, что вдове Табакова, 55-летней Марине Зудиной внезапно стало нехорошо, и она попала в больницу в Москве.