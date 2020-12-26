В России госпитализировали вдову Табакова

Марина Зудина / Фото: МК

Вдову известного советского и российского режиссера Олега Табакова 26 декабря госпитализировали в Москве, 55-летней Марине Зудиной внезапно стало нехорошо.

"Актриса почувствовала себя плохо в салоне красоты — жаловалась на головокружение и самочувствие, ей вызвали скорую. После осмотра врачи приняли решение Зудину госпитализировать", — сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что у артистки диагностирована вертебро-базилярная недостаточность, иными словами - нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока.

Медики "скорой" пытались оказать ей помощь на месте, однако в итоге ей понадобилась госпитализация для обследования в стационарных условиях.

Уточняется, что ранее Зудина не жаловалась на здоровье.

Зудина — российская актриса театра и кино, которая в 2006 году получила звание народной артистки России. Много лет была замужем за звездой советского кинематографа Олегом Табаковым, который ушел из жизни в 2018 году. В этом браке у знаменитостей родились сын Павел и дочь Мария.

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