90-летнего Григория ​Чапкиса срочно госпитализировали

Григорий Чапкис попал в больницу / instagram.com/tanci1plus1

Народный артист Украины и судья шоу Танцы со звездами Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких.

По словам Чапкиса, три дня назад ему стало плохо. Скорая, приехавшая на вызов, забрала 90-летнего артиста в стационар с диагнозом двухсторонняя пневмония.

Чапкис в комментарии ТСН рассказал, что лежит в ортопедическом отделении, потому что профильные стационары переполнены. Он поделился, что чувствует слабость и ему трудно дышать. Григорию Чапкису сделали 2 теста на коронавирус. Они отрицательные.

"На пятом этаже лежат вирусные, я лежу на четвертом этаже. Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг — это первое. Испуг смерти", — поделился Григорий Чапкис.

Ранее Главред писал, что знаменитый хореограф до сих пор носит одежду ярких цветов и не обращается к косметологам. Легендарный артист считает своим главным врачом и блюстителем ухоженной внешности танец.

А также Чапкис рассказал, о своих отношениях с молодой женой.