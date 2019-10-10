Танці з зірками 2019: Григорий Чапкис возвращается на легендарное шоу

Танці з зірками 2019: в 8 выпуске вернется Григорий Чапкис / 1+1

Легендарный актер, хореограф Григорий Чапкис возвращается на шоу танці з зірками 2019, и будет сидеть за одним столом с Екатериной Кухар, Циско Гомесом и Владом Ямой, которого он судил еще в 2006 году.

В воскресенье 13 октября выйдет 8 выпуск Танці з зірками 2019, на котором участников встретит судья, который 13 лет назад давал наставления звездным участникам, пишет ТСН.

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"Столько лет прошло с первых "Танців...". Для меня возвращение в проект очень символическое, ведь я снова зануриваюсь в ту знакомую мне атмосферу", - прокомментировал Чапкис свое возвращение на шоу.

Он отметил, что после первых сезонов мое судейство не закончилось, Чапкис продолжал ездить по различных фестивалях и конкурсах, чтобы оценивать танцоров из разных уголков мира. Но Чапкис помнил о Танцах на 1+1.

"Мои коллеги уже успели за 7 эфиров оценить старания участников и увидеть, кто как работает. Я встречу пары впервые, все их выступления будут для меня новыми. Мне важно оценить всех по достоинству, не обидев никого. Но я буду справедливым", - пообещал он.

89-летний Григорий Чапкис также добавил, что танцы и до сих пор присутствуют в его жизни. Всегда красиво и элегантно одетый, стильный, активный и жизнерадостный хореограф в своем возрасте ведет очень активный образ жизни. Он дал начало настоящей семейной танцевальной династии.

Григорий Чапкис с семьей/ Instagram

Григорий Чапкис признался, что его сын открыл танцевальную школу в США, а дочка с внучкой - в Италии.

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"Я очень часто посещаю их, поэтому имею возможность следить за новыми течениями хореографии, чтобы познавать, насколько все трансформируется. Главное для меня, чтобы любовь к этому искусству жила вечно. Об этом я рассказываю своим студентам в университетах, где я преподаю. И я очень счастлив, что "Танці з зірками" не просто развлекательное шоу, а проект, который может помочь людям снова влюбиться в этот вид спорта. И родители, которые будут смотреть на красивых участников, звезд, которые за такое короткое время научились так хорошо танцевать, возможно, захотят, чтобы их дети были такими же. Ведь бальный танец – это не просто картинка, это эстетика костюмов, отношение партнера к партнерше, что тоже бесценно в наше время, это правило хорошего тона", - объяснил он.

Еще больше зажигательных выступлений и ярких номеров можно увидеть 13 октября в 21:00 на канале 1+1. Также онлайн эфиры можно смотреть на Главреде.

Напомним, голосование за фаворитов длится всю неделю, поэтому претенденты, которые могут покинуть шоу могут измениться. Зрители могут активно поддерживать любимые пары, чтобы спасти кумиров.