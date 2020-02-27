УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Начинаю новую жизнь": Чапкис признался, есть ли секс в 90 лет

27 февраля 2020, 22:43

Известный украинский хореограф сообщил об отношениях со своей молодой женой, которая "богаче его".

Григорий Чапкис
Григорий Чапкис рассказал, есть ли секс в 90 лет / Instagram

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис, котором стукнуло целых 90 лет, разоткровенничался и сообщил, что до сих пор живет полноценной сексуальной жизнью.

Сейчас у хореографа отношения с женщиной, которая младше его на 51 год, сказал он в интервью изданию ГОРДОН.

Журналист спросил у хореографа: "В ваши 90 секс есть?" "А как же?!" – ответил Чапкис. "Полноценный?" – уточнил Гордон.

"Ну насколько полноценный, может она сказать, а не я. Дело в том, что она меня принимает таким, каким я есть. Но я же вам говорю: я сам себя не узнаю, начинаю новую жизнь. Меня много раз подводили, предавали, продавали; у меня было много скандальчиков. Но больше всего я ценил в женщине ум. Не длинные ноги и челюсти. Если умная женщина, в доме будет все нормально", – сказал Чапкис.

Также хореограф отметил, что молодежь часто думает, что любовь – это секс, но это не так.

"Слово "любовь" вбирает в себя отношения с обществом, с жизнью, с детьми, со всем, что вас окружает, с творчеством... Когда вы сливаетесь с вашей женой в единое целое и что-то мешает, секс уходит на второй и третий план. Секс... Знаете, один говорит, что медовый месяц – это бочка с дерьмом и сверху прослойка меда. Я добрался на закате до этого меда. "Любовь" – это широкое слово. Я сейчас не говорю, что мы – Ромео и Джульетта. Я говорю, что встретил женщину совершенно случайно, когда я уже на себя махнул рукой..." – признался артист.

Читайте такжеДовести до конца: топ-3 способа секс-удовлетворения мужчин

Также он сохранил интригу и не стал подробно рассказывать о своей избраннице уточнив только, что ее зовут Людмила.

"Молодая, красивая, умная. И самое главное: она богаче меня", – так описал спутницу Чапкис.

Хореограф был трижды женат. У него двое детей.

Ранее Главред писал, что знаменитый хореограф до сих пор носит одежду ярких цветов и не обращается к косметологам. Легендарный артист считает своим главным врачом и блюстителем ухоженной внешности танец.

Григорий Николаевич никогда не сидел на диетах, а своими любимыми блюдами считает холодец и заливную рыбу. 

"Когда я голоден, я все люблю, а когда сыт – ничем меня не удивишь, – признался Чапкис.

новости Украины хореограф секс
Сейчас вы просматриваете новость «"Начинаю новую жизнь": Чапкис признался, есть ли секс в 90 лет». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:24
"Шапито какое-то, бл*ть": в Сети накинулись на Скалецкую из-за поста о борще
23:04
Довести до конца: топ-3 способа секс-удовлетворения мужчин
23:01
Врач озвучил самый простой способ определения у человека коронавируса
22:43
"Начинаю новую жизнь": Чапкис признался, есть ли секс в 90 лет
22:17
"Лучше красноармейцам": в Кремле разозлились из-за сквера Немцова в Праге
22:14
"Золотой" Ильич: на Черниговщине памятник Ленину ушел с молотка
21:30
Пророссийские власти Ялты пробрались в Ниццу под прикрытием карнавала
21:28
"Открытое давление": Лукашенко резко прошелся по предложению Путина об интеграции Видео
20:49
В Украине запретили новую группу российских каналов: детали
20:48
Стало известно, сколько украинцев хотят вернуть в школы русский язык
20:46
В Белом доме назначили ответственного по борьбе с опасным коронавирусом
20:31
Продолжение скандала: Tvorchi поведали, как над ними издевались на отборе Евровидения Видео
20:21
Цены на обучения в вузах вырастут: на сколько и кого коснется
20:14
Съел – и раньше срока околел: ученые нашли смертельную опасность мяса
20:07
Защита от жуткого коронавируса: Скалецкая дала украинцам важные советы
19:40
Диетолог назвала продукты, которые помогут снизить давление
19:33
"Это не выход": в Сумской ОГА резко ответили на претензии мужчины, совершившего самоподжог
19:26
Канал для оккупированных территорий: как назвали и когда запустят
19:21
Видоизмененный углерод 2 сезон: блеск и ужас экранизации Видео
18:56
"Приду сам": Порошенко выложил видео по поводу допроса в ГБР Видео
18:48
В Минздраве пояснили ситуацию с закупкой российских тест-систем
18:14
При чем тут коронавирус? Игра о болезнях Plague Inc. была удалена из App Store в Китае
17:59
Уже четвертый политик: вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
17:54
В полиции рассказали скандальные подробности о побоище в Харькове
17:48
"Нех*р людей грабить": на вокзале случился скандал с карманниками и полицией - видео Видео
17:31
В Киеве из детдома похищен ребенок: фото подозреваемой
17:28
Обитель зла 2021: Дата выхода, сюжет и все подробности
17:19
Китайский коронавирус на Diamond Princess: число заболевших украинцев резко увеличилось Видео
16:46
Стреляли по коммунальщикам: Кернес нашел виновного в беспорядках в Харькове
16:37
Социологи рассказали, сколько украинцев не одобряют работу Рады и Кабмина
16:10
Первый Канал официально ответил по Александру Панайотову
15:56
"Живу как все": Гаврилюк подтвердил, что работает таксистом
15:53
В Resident Evil 3 Remake кампания проигрывает в продолжительности Resident Evil 2
15:39
Астролог раскрыл, станет ли Тигипко премьером
15:35
Ляшко рассказал о состоянии украинки, заразившейся коронавирусом в Италии Видео
15:34
Страховые премии УНИКА Украина в 2019 году достигли 3 млрд грн новости компании
15:30
Беспорядки в Жмеринке: радикалы с камнями и дымовыми шашками разгромили горсовет Фото Видео
15:14
Под Днепром нардеп из Слуги народа сбежал со встречи с избирателями Видео
14:59
Убийство Гандзюк: одному из фигурантов предъявили новые подозрения Видео
14:58
Алина Гросу занялась сексом в машине в новом клипе Арестован
14:38
В The Guardian рассказали, когда в Киеве стоит ждать Трампа
14:23
"Ногой надо": Милованов поучил украинцев правильно чихать Видео
14:20
Холостяк 2020: участница Эксов пришла на шоу покорять сердце пилота
14:12
Скриншоты долгожданной Baldur's Gate III утекли в сеть раньше времени
14:08
"Большая Стройка": стало известно, сколько потратят на ремонт дорог
14:01
"Украинский русофоб": неизвестные поправили страницу вице-премьера Кулебы в Википедии
13:35
В Днепре отключили воду из-за аварии – где и когда появится
13:32
В Харькове устроили разборки со стрельбой и взрывами, есть раненые Видео
13:22
Суд закрыл уголовные дела против "оппоблоковцев" Вилкула и Колесникова
13:20
"Гоните шмару": Королевская угодила в скандал во Львове из-за России Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять