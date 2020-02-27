"Начинаю новую жизнь": Чапкис признался, есть ли секс в 90 лет

Григорий Чапкис рассказал, есть ли секс в 90 лет / Instagram

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис, котором стукнуло целых 90 лет, разоткровенничался и сообщил, что до сих пор живет полноценной сексуальной жизнью.

Сейчас у хореографа отношения с женщиной, которая младше его на 51 год, сказал он в интервью изданию ГОРДОН.

Журналист спросил у хореографа: "В ваши 90 секс есть?" "А как же?!" – ответил Чапкис. "Полноценный?" – уточнил Гордон.

"Ну насколько полноценный, может она сказать, а не я. Дело в том, что она меня принимает таким, каким я есть. Но я же вам говорю: я сам себя не узнаю, начинаю новую жизнь. Меня много раз подводили, предавали, продавали; у меня было много скандальчиков. Но больше всего я ценил в женщине ум. Не длинные ноги и челюсти. Если умная женщина, в доме будет все нормально", – сказал Чапкис.

Также хореограф отметил, что молодежь часто думает, что любовь – это секс, но это не так.

"Слово "любовь" вбирает в себя отношения с обществом, с жизнью, с детьми, со всем, что вас окружает, с творчеством... Когда вы сливаетесь с вашей женой в единое целое и что-то мешает, секс уходит на второй и третий план. Секс... Знаете, один говорит, что медовый месяц – это бочка с дерьмом и сверху прослойка меда. Я добрался на закате до этого меда. "Любовь" – это широкое слово. Я сейчас не говорю, что мы – Ромео и Джульетта. Я говорю, что встретил женщину совершенно случайно, когда я уже на себя махнул рукой..." – признался артист.

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Также он сохранил интригу и не стал подробно рассказывать о своей избраннице уточнив только, что ее зовут Людмила.

"Молодая, красивая, умная. И самое главное: она богаче меня", – так описал спутницу Чапкис.

Хореограф был трижды женат. У него двое детей.

Ранее Главред писал, что знаменитый хореограф до сих пор носит одежду ярких цветов и не обращается к косметологам. Легендарный артист считает своим главным врачом и блюстителем ухоженной внешности танец.

Григорий Николаевич никогда не сидел на диетах, а своими любимыми блюдами считает холодец и заливную рыбу.

"Когда я голоден, я все люблю, а когда сыт – ничем меня не удивишь, – признался Чапкис.