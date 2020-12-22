Звезда фильма Карнавал Ирина Муравьева в попала в больницу в тяжелом состоянии

Ирина Муравьева / кадр из кф Карнавал

Звезда фильма "Карнавал" Ирина Муравьева попала в больницу после того, как почувствовала себя плохо 10 декабря.

Женщина сдала тест на коронавирус на следующий день, пишет телеграм-канал Mash.

Ирина Муравьева жаловалась на озноб, головные боли, температуру и першение в горле.

По информации канала, состояние актрисы продолжало ухудшаться, пока 18 декабря Ирину Вадимовну не госпитализировали в тяжелом состоянии.

В больнице подтвердились тесты. Ирина Муравьева болеет вирусной пневмонию и коронавирусом.

Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. По данным Mash, она находится в состоянии средней тяжести.

Ранее Надя Дорофеева призналась, что заразилась коронавирусом во время карантина.