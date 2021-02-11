"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца

Григорий Чапкис / Instagram

Сын Григория Чапкиса прокомментировал состояние отца через несколько дней после его попадания в реанимацию в феврале 2021 года.

Григорий Чапкис лечит пневмонию с декабря 2020 года. Попав в четвертый раз в больницу он сообщил, что ему трудно ходить и дышать.

Через день после госпитализации отца, Грег Чапкис в сториз своего Instagram попросил молиться за отца - Григорий в тяжелом состоянии.

"Пожалуйста, молитесь за моего папу. Он плохо себя чувствует. Ему не становится лучше", — говорится в сообщении Грега Чапкиса.

Напомним, что Григорий Чапкис попал в реанимацию, у него сковало спину и ноги.

Чуть более недели назад Григорий Чапкис жаловался на плохое самочувствие - спустя месяц после лечения и выписки он так и не смог восстановиться после неудачного лечения пневмонии.