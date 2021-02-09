"Сковало спину и ноги": Чапкис попал в реанимацию с осложнением пневмании

Григорий Чапкис / 1+1

Знаменитый танцор и хореограф, судья шоу Танці з зірками Григорий Чапикс попал в реанимацию киевской больницы с сильными осложнениями после того, как он лечил пневмонию в Новый год.

Как сообщил Григорий Чапкис изданию Гордон, он в очень тяжелом состоянии, у него сковало спину и ноги, тяжело дышать. Он сильно похудел с декабря 2020, ему теперь трудно передвигаться.

"Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал. Меня уже проведал главврач Вадим Витальевич. Я его много лет знаю, он замечательный доктор и очень переживает за меня", – говорит Чапкис.

Чуть более недели назад Григорий Чапкис жаловался на плохое самочувствие - спустя месяц после лечения и выписки он так и не смог восстановиться.

Как известно, судья проекта Танці з зірками трижды с декабря 2020 ложился в больницу и лечил пневмонию.

Григорию Чапкису регулярно делали тесты на коронавирус, но не один не был позитивным.

Напомним, в конце декабря Григорий Чапкис попал в больницу, его проверяли на коронавирус, но выписали перед новогодними праздниками.

После этого Григорий Чапкис снова слег в больницу - с двухсторонней пневмонией.