Появились подробности состояния Григория Чапкиса после месяцев лечения

Легендарный танцор и хореограф Сергей Чапкис лечит легкие с 2020 года.
Танцор и судья шоу Танці з зірками Григорий Чапкис, который после шоу попал в больницу с пневмонией, после очередной госпитализации все еще не восстановил силы.
Как сообщил Чапкис в комментарии ТСН, у него остается плохое самочувствие даже после трех госпитализаций.
"Хорошего ничего не скажу, чувствую себя плохо", - сказал он на вопрос о самочувствии.
Больше о своем состоянии Григорий Чапкис пообещал рассказать после восстановления.
Как известно, судья проекта Танці з зірками трижды с декабря 2020 ложился в больницу и лечил пневмонию.
Григорию Чапкису регулярно делали тесты на коронавирус, но не одни не подтвердился.
Напомним, в конце декабря Григорий Чапкис был в больнице, его проверяли на коронавирус, но выписали перед новогодними праздниками.
Григорий Чапкиса перед Новым годом он снова слег в больницу - с двосторонней пневмонией.