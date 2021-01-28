Появились подробности состояния Григория Чапкиса после месяцев лечения

Танці з зірками 2020 / 1+1

Танцор и судья шоу Танці з зірками Григорий Чапкис, который после шоу попал в больницу с пневмонией, после очередной госпитализации все еще не восстановил силы.

Как сообщил Чапкис в комментарии ТСН, у него остается плохое самочувствие даже после трех госпитализаций.

"Хорошего ничего не скажу, чувствую себя плохо", - сказал он на вопрос о самочувствии.

Больше о своем состоянии Григорий Чапкис пообещал рассказать после восстановления.

Как известно, судья проекта Танці з зірками трижды с декабря 2020 ложился в больницу и лечил пневмонию.

Григорию Чапкису регулярно делали тесты на коронавирус, но не одни не подтвердился.

Напомним, в конце декабря Григорий Чапкис был в больнице, его проверяли на коронавирус, но выписали перед новогодними праздниками.

Григорий Чапкиса перед Новым годом он снова слег в больницу - с двосторонней пневмонией.