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Сын Чапкиса сообщил о состоянии знаменитого хореографа

30 декабря 2020, 14:05

Грег Чапкис раскрыл самую новую информацию о состоянии своего отца, который попал в больницу с двухсторонней пневмонией.

Григорий Чапкис
Григорий Чапкис с семьей / Instagram

Сын Григория Чапкиса сообщил, что его отец вылечил двухстороннюю пневмонию и уже вышел из больницы домой.

Грег Чапкис опубликовал в своем Instagram отрывок из шоу Светская жизнь, и рассказал об участии в шоу Танці з зірками своего отца. На видео они обсуждают с Катей Осадчей шоу, а в подписи к видео Грег рассказал о состоянии отца.

Мужчина отметил, что месяц назад приехал в Украину к отцу, который в то время был судьей на проекте, и своим визитом сделал ему сюрприз.

"Вчера я получил известие, что он вернулся домой и чувствует себя гораздо лучше. Я чувствую значительное облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи",– добавил американский танцор.

Как ранее сообщал Главред, Григория Чапкиса проверяли на коронавирус, но тесты были отрицательными.

Напомним, что Григорий Чапкис попал в больницу вскоре после финала шоу Танці з зірками.

Танці з зірками новости шоу бизнеса
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