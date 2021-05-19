Позитиву 32 года - самые популярные песни и необычные поздравления от друзей

Музыкант Алексей Завгородний отмечает день рождения 19 мая. Рассказываем, что нужно знать о его карьере и жизни.
Алексей Завгородний 19 мая отмечает день рождения в 2021 году ему исполнилось 32 года.
То, что музыкант попал в шоу-бизнес было делом времени - с детства он занимался танцами и вокалом. Его мама была балериной, а отец - директором театра.
Со временем Алексей также начал брать уроки актерского мастерства.
Высшее образование он получил в Кембридже.
Музыкальную карьеру Позитив начал с работы с группой new’z’cool. С Надей Дорофеевой он познакомился случайно.
С 2012 до 2021 он выступал в коллективе Время и Стекло. С 2014 стал участником группы MOZGI, в котором также участвуют Потап, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED и RUSONE.
В 2017 году Завгородний стал тренером вокального шоу Голос. Дети. Он был наставником вместе с Надей Дорофеевой на сдвоенном кресле.
У Позитива большой потенциал композитора и автора песен. В 2019 году он признавался, что хочет открыть свою студию звукозаписи.
В том же году он принял участие в шоу Танці з зірками, где танцевал с Юлией Сахневич.
В 2021 году они с подругой Насти Каменских Анной Андрийчук объявили о расставании. По их словам, развод произошел намного ранее объявления.
С 32-летием одними из первых Позитива поздравили Потап и Надя Дорофеева.
"Лёха! Ты всегда был самым стильным и талантливым среди всех нас! 32 - это зуба, это Шак в Орландо, 32 - это супер возраст! Ты молод, горяч, сексуален, Будь!!!", - трогательно написал Потап.
Дорофеева опубликовала самые смешные моменты из работы с Позитивом, и попросила в своем сториз всех поздравить его, показав пример на себе.
Позитив - песни
Время и Стекло - Дим
Время и Стекло - Лох
Время и стекло - Троль
Время и Стекло - имя 505
Анна Тринчер - Kiss ( с Позитивов в ролях)
Mozgi - Девчонка
Mozgi - Полюбэ
Напомним, украинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работе
Посмотреть онлайн все выпуски шоу Голос. Діти и Танці з зірками с Позитивом можна на сайте 1plus1 video.