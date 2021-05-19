Позитиву 32 года - самые популярные песни и необычные поздравления от друзей

Позитив / instagram.com/positiff/

Алексей Завгородний 19 мая отмечает день рождения в 2021 году ему исполнилось 32 года.

То, что музыкант попал в шоу-бизнес было делом времени - с детства он занимался танцами и вокалом. Его мама была балериной, а отец - директором театра.

Со временем Алексей также начал брать уроки актерского мастерства.

Высшее образование он получил в Кембридже.

Музыкальную карьеру Позитив начал с работы с группой new’z’cool. С Надей Дорофеевой он познакомился случайно.

С 2012 до 2021 он выступал в коллективе Время и Стекло. С 2014 стал участником группы MOZGI, в котором также участвуют Потап, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED и RUSONE.

В 2017 году Завгородний стал тренером вокального шоу Голос. Дети. Он был наставником вместе с Надей Дорофеевой на сдвоенном кресле.

У Позитива большой потенциал композитора и автора песен. В 2019 году он признавался, что хочет открыть свою студию звукозаписи.

Позитив и Надя Дорофеева / instagram.com/positiff/

В том же году он принял участие в шоу Танці з зірками, где танцевал с Юлией Сахневич.

В 2021 году они с подругой Насти Каменских Анной Андрийчук объявили о расставании. По их словам, развод произошел намного ранее объявления.

С 32-летием одними из первых Позитива поздравили Потап и Надя Дорофеева.

"Лёха! Ты всегда был самым стильным и талантливым среди всех нас! 32 - это зуба, это Шак в Орландо, 32 - это супер возраст! Ты молод, горяч, сексуален, Будь!!!", - трогательно написал Потап.

Дорофеева опубликовала самые смешные моменты из работы с Позитивом, и попросила в своем сториз всех поздравить его, показав пример на себе.

Позитив - песни

Время и Стекло - Дим

Время и Стекло - Лох

Время и стекло - Троль

Время и Стекло - имя 505

Анна Тринчер - Kiss ( с Позитивов в ролях)

Mozgi - Девчонка

Mozgi - Полюбэ

Напомним, украинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работе

Посмотреть онлайн все выпуски шоу Голос. Діти и Танці з зірками с Позитивом можна на сайте 1plus1 video.