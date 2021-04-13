Родственники озвучили три предсмертные желания принца Филиппа

Принц Филипп / Reuters

Принц Филипп незадолго до смерти пережил сложную операцию на сердце, и якобы еще тогда почувствовал себя настолько плохо, что решил озвучить свою последнюю волю, пока еще был в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает издание Mirror, принц Филипп весной находился в больнице и перенес операцию на сердце. Не исключено, что ожидая смерти, он якобы позвал к себе своего старшего сына принца Чарльза и озвучил ему три своих желания.

Британские журналисты пишут в статье, что 99-летний принц Филипп проинструктировал Чарльза о дальнейших действиях, что ему надо делать после его смерти:

Если выделить то, о чем говорил принц Филипп, то принц Чарльз должен:

после смерти отца ухаживать за королевой Елизаветой II и заботиться о ней,

вести британскую семью и дальше развиваться следуя советам отца,

вернуть домой в Виндзорский замок отца, чтобы она мог прожить последние дни в кругу семьи.

Отметим, что принца Филиппа выписали из больницы 16 марта. Он много лежал, но как сообщили жители дворца, часто присоединялся к супруге в столовой. До последнего он был при светлом уме.

Принц Филипп умер 9 апреля дома в кругу родственников, но причину его смерти до сих пор не озвучили.

После похорон тело принца Филиппа планируют перезахоронить.