Операция Форт-Бридж: стало известно, где и когда похоронят принца Филиппа

Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года / Getty Images

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке. Причины смерти принца-консорта пока что не разглашаются, в Великобритании объявили траур, приспустили флаг. Функционирование главного сайта приостановлено для обновления и обработки информации. На время траура (на 8 дней), пока не будут приниматься законы, на сайте будет просто черный фон.

Как сообщает издание Edinburg Live, национальный план прощания и похорон герцога называется Операция Форт-Бридж в честь того самого шотландского замка.

Сообщение о смерти

План, инициированный после его смерти, включает пресс-релиз, выпущенный Букингемским дворцом одновременно для BBC и Press Association. Если бы смерть была непредвиденная, ее огласили бы в 8 утра следующего дня.

Траур

К моменту выпуска сообщения о смерти все флаги будут опущены до полумачты, где они останутся на время национального траура. Этот траур предусматривает 8 дней, все телеведущие должны носить черное. Никаких публичных выступлений на ТВ не ожидается, и никакие законы не будут приняты в период восьмидневного траура по принцу.

Похороны

Герцог Эдинбургский имеет право на полноценные государственные похороны, так как он является мужем королевы, так что технически это может не произойти.

Издание утверждает, что принцу не нравится суета такого большого мероприятия, и он предпочел бы что-то более сдержанное.

Обычно тело должно было бы лежать в Вестминстерском аббатстве, прежде чем его похоронили в часовне Святого Георгия.

Вместо этого Филип попросил частную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре в стиле военных похорон, а затем похороны в Фрогмор-Гарденс.

Согласно источникам, принц принимал активное участие в планировании своих похорон после того, как в последние годы пережил многочисленные проблемы со здоровьем.

Напомним, в 2020 году королева Елизавета и принц Филипп изолировались во Фромогор-Гарденс, так как у помощника королевы нашли коронавирус. Точно неизвестно, переболели супруги ковидом, или нет.

С другой стороны известно, что принц Чарльз и принц Уильям переболели еще весной 2020 года.

Принц Филипп берег здоровье особенно после того, как в январе 2019 года, будучи за рулем внедорожника, попал в ДТП вблизи Сандрингемского дворца на востоке Англии. Из перевернутого транспортного средства супруг королевы выбрался самостоятельно, ему помогли очевидцы аварии.