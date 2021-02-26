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Руслан Квинта больше не будет продюсером Евровидения

26 февраля 2021, 18:27

Музыкальный продюсер Руслан Квинта с 2021 года прекратил работу над организацией участия Украины в Евровидении.

Руслан Квинта
Руслан Квинта / instagram.com/ruslankvinta

Руслан Квинта, который около трех лет был продюсером украинского Евровидения, объявил о том, что намерен оставить работу.

Как рассказал Руслан в интервью ICTV, он больше не хочет заниматься музыкальным конкурсом, и среди прочего, он не особо мог влиять на принятие решений относительно конкурса.

"В прошлом году я организовывал Нацотбор на Евровидение и с того момента я больше этим не занимаюсь. Недавно я имел возможность быть на отборе новой песни для группы Go-A. Я был экспертом в выборе композиции, но каких-то глобальных решений я не мог принимать", - сказал продюсер.

Руслан Квинта отметил, что тема Евровидения для него закрыта, и он не хочет им больше заниматься в принципе.Читайте также"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021

"Это прекрасный конкурс и хороший опыт, но он очень затратный по здоровью и энергии. Я сделал три сезона и этого достаточно", - сказал Квинта.

Но, несмотря на то, что тема конкурса для него закрыта, Квинта ответил на вопрос про песню Шум группы Go-A.

"Песня Шум является абсолютным лицом этого коллектива. У них прекрасно получается делать музыку, смешивая фолк и электронику. У вокалистки невероятный вокал, она себя прекрасно чувствует в этих композициях и это самое главное. Это абсолютно их музыка, которую они несут в массы и делятся своим творчеством", - говорит он.

Руслан Квинта не стал говорить, что песня Шум претендует на победу, но отметил, что этот трек имеет все шансы быть замеченным. Он также предупредил, что будет много и хейта, и критики.

Напомним, финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.

Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.

По прогнозам букмекеров, Украина за почти за три недели поднялась с 26 на 19 место в прогнозах.

Руслан Квинта новости шоу бизнеса Евровидение-2021
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