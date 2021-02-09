Евровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших

Букмекеры начали прогнозировать шансы участников Евровидение на музыкальном конкурсе в 2021 году.
В Сети появились новые букмекерские прогнозы по результатам будущего Евровидения 2021, на который Украина отправляет группу Go-A с песней "Шум".
На официальном сайте Евровидения появились рейтинги песен-участниц Евровидения 2021. Первое место в котором занимает Литва, а Украина не попала в топ-20.
В Украине группа Go-A принимает участие в Евровидении, потому что их оставили после нацотбора 2020. На тайном голосовании судей в 2021 году группе Go-A выбрали новую песню на замену "Соловей", которая не может принимать участие в шоу по правилам конкурса.
Топ-10 стран Евровидения-2021 по мнению букмекеров
- Литва
- Исландия
- Болгария
- Франция
- Россия
- Швеция
- Италия
- Норвегия
- Румыния
- Швейцария
Хотя, украинская группа и расположилась только на 26-м месте, ее популярность с каждой неделей все увеличивается и увеличивается.
Наименьший процент победы прогнозируют группе из Албании, которая находится в конце списка – на 41 месте.
Пока что многие страны еще не представили свои песни, и рейтинг основывается на их прошлых данных и рейтингах.
Как известно, финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.
Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.