Евровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших

Евровидение 2021 / www.ebu.ch

В Сети появились новые букмекерские прогнозы по результатам будущего Евровидения 2021, на который Украина отправляет группу Go-A с песней "Шум".

На официальном сайте Евровидения появились рейтинги песен-участниц Евровидения 2021. Первое место в котором занимает Литва, а Украина не попала в топ-20.

В Украине группа Go-A принимает участие в Евровидении, потому что их оставили после нацотбора 2020. На тайном голосовании судей в 2021 году группе Go-A выбрали новую песню на замену "Соловей", которая не может принимать участие в шоу по правилам конкурса.

Топ-10 стран Евровидения-2021 по мнению букмекеров

Литва Исландия Болгария Франция Россия Швеция Италия Норвегия Румыния Швейцария

Хотя, украинская группа и расположилась только на 26-м месте, ее популярность с каждой неделей все увеличивается и увеличивается.

Наименьший процент победы прогнозируют группе из Албании, которая находится в конце списка – на 41 месте.

Пока что многие страны еще не представили свои песни, и рейтинг основывается на их прошлых данных и рейтингах.

Как известно, финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.

Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.