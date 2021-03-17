Слава Каминская призналась в изменах мужу во время брака

Солистка группы НеАнгелы, которая прекратила эстрадные выступления, рассказала об изменах мужу.
Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская, которая в 2019 году развелась с мужем Эдгаром, призналась, что было время во время брака, когда она изменяла.
Во время интервью на шоу 29 вопросов от Люкс-фм Слава Каминская подтвердила свои измены.
Отвечая на вопросы о своей личной жизни Слава Каминская призналась Славе Демину, что было время, когда у нее приключилась измена в жизни. Также певица призналась, что сама способна простить измену в отношениях.
"Да, было такое. Но это произошло давно. Эдгару не изменяла. А раньше случалось", - говорить певица.
- Напомним, что Слава Каминская была в браке с бизнесменом Евгением год в 2012 году. После этого в серьезных отношениях девушки наступил перерыв.
- Слава Каминская вышла замуж за Эдгара Каминского в 2014 году.
- В декабре 2014 года у пары родился сын Леонард, а в декабре 2015 - дочь Лаура.
- В 2019 году появилась информация о том, что Слава и Эдгар разводятся - заявление в суд подал сам мужчина.
- Летом того же года Слава и Эдгар развелись. Дети остались с певицей, но воспитанием они решили заниматься вместе.
- Слава уже призналась, что у нее есть мужчина, но она не называет его имени.
Автор: Александр Галаджий