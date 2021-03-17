Слава Каминская призналась в изменах мужу во время брака

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская, которая в 2019 году развелась с мужем Эдгаром, призналась, что было время во время брака, когда она изменяла.

Во время интервью на шоу 29 вопросов от Люкс-фм Слава Каминская подтвердила свои измены.

Отвечая на вопросы о своей личной жизни Слава Каминская призналась Славе Демину, что было время, когда у нее приключилась измена в жизни. Также певица призналась, что сама способна простить измену в отношениях.

"Да, было такое. Но это произошло давно. Эдгару не изменяла. А раньше случалось", - говорить певица.