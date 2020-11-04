Солист группы Друга ріка рассказал о потере ребенка

Валерий Харчишин / Instagram

Украинский музыкант солист группы Друга ріка Валерий Харчишин рассказал, что они со второй женой Юлией в 2016 году потеряли сына - должен был родиться 4 ребенок Юли и Валерия.

В интервью шоу Зірковий шлях на ТРК Украина Валерий Харчишин признался, каким был для него этот удар.

В 2016 году жена Валерия – Юлия была беременна. Однако женщина не смогла родить ребенка. На пятом месяце беременности у нее произошел выкидыш.

"Когда Господь забирает у тебя ребенка – это самое страшное. Мне очень тяжело... Я вообще никогда об этом не говорю",– поделился Харчишин.

Сейчас супруги воспитывают троих сыновей, однако до сих пор не могут смириться со смертью своего малыша.

Музыкант отметил, что тогда он снимал альбом Пирамида, и это сильно отразилось на его творчестве.

Валерий Харчишин Зірковий шлях - интервью:

Валерий Харчишин отметил, что испытания и смерти научили его, что нужно ценить момент и жизнь, пока она у тебя есть.

Напомним, что альбом Піраміда Другої Ріки вышел в 2017 году. В 2020 году вышел альбом "інша ріка" с НАОНІ.

Напомним, что в другом интервью Зірковому Життю Потап признался, кто на самом деле развалил группу Время и Стекло.