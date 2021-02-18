УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стало известно место и дата похорон актера Мягкова

18 февраля 2021, 13:42
Прослушать новость
Остановить

В Москве пройдет траурная церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.

Андрей Мягков / facebook.com/chekhovmht

Траурная церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в Московском художественном театре имени Чехова.

О месте проведения гражданской панихиды говорится в сообщении на сайте театра.

Прощание с Мягковым состоится 20 февраля. В 10.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова.

После этого пройдет отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Похороны Мягкова пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Напомним, в четверг, 18 февраля, в Москве на 83-м году жизни умер Андрей Мягков - актер театра и кино, режиссер, Народный артист России.

О смерти артиста сообщила пресс-служба МХТ имени А.П. Чехова, в котором он служил. Известно, что Мягков умер у себя дома. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Читайте такжеВыходит на телеэкраны фильм Эльдара Рязанова и Андрея Мягкова "Мымра"

Андрей Мягков - биография

  • Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, пережил блокаду. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт и даже работал в Институте пластических масс.
  • Юный Мягков участвовал в любительских спектаклях. На одном из них оказался педагог Школы-студии МХАТ, который и предложил Андрею попробовать себя в актерском мастерстве. Мягков с легкостью прошел вступительные испытания и попал на курс легендарного советского актера Василия Маркова.
  • После окончания театрального в 1965 году молодого актера приняли в московский театр Современник. В том же году впервые снялся в кино – он сыграл роль дантиста Чеснокова в комедии Похождения зубного врача.
  • Популярность пришла после роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".
  • В 1977 году новогодняя комедия режиссера Эльдара Рязанова получила Государственную премию Советского Союза, и с тех пор без нее нее обходится ни один канун нового года в странах постсоветского пространства.
новости России новости шоу бизнеса Андрей Мягков
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно место и дата похорон актера Мягкова». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушиванияГолос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушивания Телеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фотоТелеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фото Отца известной певицы насмерть сбила машина и скрылась с места преступленияОтца известной певицы насмерть сбила машина и скрылась с места преступления "Это позор": Тина Кароль впервые ответила скандальному каналу и Оле Поляковой"Это позор": Тина Кароль впервые ответила скандальному каналу и Оле Поляковой "Девушка с собачкой из Уханя" сплясала в снегу в откровенном купальнике"Девушка с собачкой из Уханя" сплясала в снегу в откровенном купальнике
Следующий материал

Последние новости

14:54
Рада на фоне протестов сделала важный шаг к простой растаможке евроблях
14:35
Игровая индустрия в цифрах: кто такой современный украинский геймер
14:32
Гороскоп на 19 февраля для всех: любовный прокол, подножка от недругов и серьезный роман Видео
14:30
В Киеве "минировали" две центральные станции метро Видео
14:23
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Видео
Реклама
14:19
Кравчук объяснил разговор с главарем "ДНР" в эфире российского ТВ
14:17
Рада назначила кандидата от Слуги народа судьей КСУ Видео
14:08
В Умани назвали причину, почему ученицы наглотались таблеток в школе Видео
13:42
Стало известно место и дата похорон актера Мягкова
13:26
Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов - МВД РФ Видео
13:13
У Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину Видео
13:12
Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры Видео
12:54
Кравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ Видео
12:46
У Путина сделали новое резкое заявление об Украине Видео
12:37
У кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные Госстата
12:35
В Сети появился предполагаемый список анонсов выставки BlizzConline Видео
12:25
Синоптик предупредила Киев о "кусачем" морозе Видео
12:16
Киеву грозит "оранжевая" зона карантина и резкий скачок новых случаев COVID-19 – Рубан Видео
12:12
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс Видео
11:51
Снег до начала апреля: синоптик дал неожиданный прогноз погоды на весну Видео
Реклама
11:51
Зачем нужен коллаген: ученые дали ответ Видео
11:50
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
11:47
Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным и сказал, будет ли что-то просить Видео
11:34
Украинцев предупредили о резкой оттепели и назвали даты весеннего потепления Видео
11:33
Чай из крапивы: в чем польза Видео
11:26
В Киеве возле метро нашли труп
11:13
В США раскрыли планы России против Украины в случае запуска Северного потока-2 Видео
10:57
В Украине подскочит тариф на передачу электроэнергии Видео
10:46
В России молодежь, которая делала надписи на заборах, приписали к "украинским радикалам" Видео
10:44
Кофе и холестерин: риски, преимущества и другие факты Видео
10:33
Власть "забила" на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцине мнение
10:28
Евробляхеры заблокировали Раду и выдвинули жесткое условие нардепам Видео
10:27
Андрей Мягков - биография, фильмография и личная жизнь Видео
09:47
На Банковой признались, подумывают ли об отставке Кабмина Видео
09:45
Заробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - эксперт
09:42
У Зеленского назвали главную причину санкций против "каналов Медведчука" Видео
09:35
Андрей Мягков умер: названа возможная причина смерти
09:17
Украину накрыла "битва циклонов": стало известно, чем удивит погода на следующей неделе Видео
09:14
Появились неожиданные детали отравления школьниц из Боярки после смертельного челленджа Видео
08:48
Ткаченко сказал, почему у Киркорова не отнимают звание народного артиста Украины
Реклама
08:46
Карантин в Украине ослаблен: сегодня пройдет первый футбольный матч с болельщиками Видео
08:34
Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР и Беларуси мнение
08:01
Криклий объяснил, как сэкономить на билете на поезд до 40% Видео
07:37
Громкое решение Рады взбудоражило Януковича: как отреагировал экс-президент-беглец Видео
07:01
Смертельный челлендж в Боярке: директора лицея отстранили от работы Видео
06:55
Глобалисты приступили к разрушению США в пользу Китая мнение
06:33
Под Киевом выросли цены на проезд в маршрутках: где и на сколько Видео
06:24
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
06:05
"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077
05:33
У Кравчука назвали условие, при котором Украина добьется успеха в борьбе с Россией за Донбасс Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять