Стало известно место и дата похорон актера Мягкова

Андрей Мягков / facebook.com/chekhovmht

Траурная церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в Московском художественном театре имени Чехова.

О месте проведения гражданской панихиды говорится в сообщении на сайте театра.

Прощание с Мягковым состоится 20 февраля. В 10.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова.

После этого пройдет отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Похороны Мягкова пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Напомним, в четверг, 18 февраля, в Москве на 83-м году жизни умер Андрей Мягков - актер театра и кино, режиссер, Народный артист России.

О смерти артиста сообщила пресс-служба МХТ имени А.П. Чехова, в котором он служил. Известно, что Мягков умер у себя дома. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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Андрей Мягков - биография