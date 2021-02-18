Стало известно место и дата похорон актера Мягкова

В Москве пройдет траурная церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.
Траурная церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в Московском художественном театре имени Чехова.
О месте проведения гражданской панихиды говорится в сообщении на сайте театра.
Прощание с Мягковым состоится 20 февраля. В 10.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова.
После этого пройдет отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.
Похороны Мягкова пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.
Напомним, в четверг, 18 февраля, в Москве на 83-м году жизни умер Андрей Мягков - актер театра и кино, режиссер, Народный артист России.
О смерти артиста сообщила пресс-служба МХТ имени А.П. Чехова, в котором он служил. Известно, что Мягков умер у себя дома. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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Андрей Мягков - биография
- Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, пережил блокаду. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт и даже работал в Институте пластических масс.
- Юный Мягков участвовал в любительских спектаклях. На одном из них оказался педагог Школы-студии МХАТ, который и предложил Андрею попробовать себя в актерском мастерстве. Мягков с легкостью прошел вступительные испытания и попал на курс легендарного советского актера Василия Маркова.
- После окончания театрального в 1965 году молодого актера приняли в московский театр Современник. В том же году впервые снялся в кино – он сыграл роль дантиста Чеснокова в комедии Похождения зубного врача.
- Популярность пришла после роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".
- В 1977 году новогодняя комедия режиссера Эльдара Рязанова получила Государственную премию Советского Союза, и с тех пор без нее нее обходится ни один канун нового года в странах постсоветского пространства.