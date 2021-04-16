Тима Белорусских в суде рассказал об экспериментах с наркотиками

Тима Белорусских / instagram.com/timabelorusskih/

Начался суд по делу Тимы Белорусских, задержанного с более чем 2 кг гашиша в клубе. В Минске на заседании, исполнитель признался, что уже много лет как пристрастился к разным видам наркотиков.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Тима Белорусских признался в суде, что балуется наркотиками с 16 лет.

Певец курил гашиш еще до того, как стал известен, а с приходом популярности и денег перешел на кокаин.

Как он объяснил, в день задержания отправился с другом за закладкой, но наркоторговцы обманули и подсунули амфетамин.

В результате ребята решили пойти в игровой клуб, взять 2–3 грамма травы. Успели заплатить половину, а опробовать не успели, так как у входа их "накрыли" полицейские.

Сейчас Тима Белорусских обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Как известно, после того, как певец признал свою вину, его отпустили под залог.

Сейчас исполнителю грозит до пяти лет лишения свободы.