Тина Кунаки удивила красотой в новом образе для фотосессии

Тина Кунаки / instagram.com/tinakunakey/

Тина Кунаки снялась для новой коллекции-коллаборации обуви, созданной рэпером A$AP Rocky и дизайнером Amina Muaddi.

Молодая мама и жена популярного актера, Тина Кунаки примерила новые туфельки и босоножки во время пышной фотосессии.

Девушка продемонстрировала не только стройные ножки, которые должны были прорекламировать новый бренд. Тина покала пару откровенных фото, на одном из которых лежит на животе, и задорно дрыгает ногами, соблазнительно выгнувшись, и демонстрируя все сочные подробности своего тела.

На другом фото она в черном платье с очень откровенном разрезом присела на корточки, и прижала к себе коленки, бросая на поклонников вызывающий взгляд.

"Для меня было важно, чтобы первая коллаборация получилась особенной. Я хотела сделать ее с тем, кто разделяет мои ценности и взгляды на творчество и дизайн. В работе Рокки такой же перфекционист, как и я", — сказала создательница коллекции Амина Муадди.

По ее словам, при создании коллекции она вдохновлялась украшениями, которые часто носит A$AP Rocky.

Напомним, участница Евровидения Полина Гагарина снялась в откровенной фотосессии для обложки своего нового сингла.