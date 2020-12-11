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Полина Гагарина разделась для обложки нового сингла

11 декабря 2020, 11:25

Участница Евровидения от России Полина Гагарина представила новую песню Зима, для обложки которой позировала в пикантном наряде.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram

Певица Полина Гагарина представила новую песню Зима, которая вышла уже на всех онлайн платформах. Для ней уже сделали Lyric Video, для которого Полина Гагарина разделась до трусиков.

Новая песня Зима получилась очень женственной и нежной, сильной и устремленной в будущее. Она несет очень теплую энергию и создает такое настроение когда хочется переждать зиму, чтобы скорее встретить весну.

"Когда я впервые услышала мою Зиму, она сразу отозвалась в сердце невероятным теплом. Это очень женственная песня , с мощнейшей созидательной энергией , в ней есть что- то от юной Полины, со времён Колыбельной, в ней есть фольклорные переливы. Я влюблена в неё и надеюсь вы так же почувствуете!", - прокомментировала свою песнию Полина Гагарина.

Слова и музыку ей написала Наталья Павлова, созданием занимался музыкальный продюсер ChinKong — Владимир Чиняев. Ольга Тупоногова-Волкова занималась визуальным отображением, и фото.

На фото Полина Гагарина сидит на табурете в одной маечке и трусиках, поджав ноги, и прижав колени рукой. Белое белье отлично сочитается со светлым фоном и самой песней о зиме.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / кадр из видео

"Молодец", "Очень красиво", "Просите пожалуйста, но я забыла как дышать после того, как услышала этот шедевр", "Ранняя Полина", "Молодец", "Поздравляю, Полина", "Она прекрасна", "Ты лучшая" - отреагировали поклонники на новый сингл.

Полина Гагарина Зима смотреть Lyric Video:

Напомним, Наталья Могилевская анонсировала Новогодний рэп на зимние праздники своим поклонникам.

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