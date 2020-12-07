Наталья Могилевская заинтриговала работой с Alyona Alyona

Наталья Могилевская / Instagram

Наталья Могилевская подготовила поклонников к коллаборации с рэперкой Alyona Alyona. Певица якобы собирается записывать новогодний рэп.

Поп-певица Наталья Могилевская решила поинтересоваться у поклонников, как они отреагируют, если она выпустит песню в новом для нее стилем.

"Любите ли вы рэп? А то я, собираюсь на днях, удивить вас новогодним рэпом. Я никогда не питала к нему особые чувства, НО, "голови" Алены Алены захватили мое сердце. Хотели бы услышать совместную песню?", - обратилась она к поклонникам.

Могилевская показала фото, сделанное с рэперкой Alyona Alyona, на котором она предстает в легком полуспортивном наряде на корточках в паре с Alyona Alyona. В отличии от поп-певицы, рэперка предпочла леопардовый спортивный костюм и кроссовки.

Поклонники Натальи неоднозначно отреагировали на ее предложение, и откровенно написали об этом в комментариях.

Наталья Могилевская / Instagram

"Конечно, интересно все, но... разные уровни... и эта замечательная леопардовая мадам к тебе, Натали, не поднимется. А тебе к ней - не стоит", "Нет, вообще не понимаю, кто этого человека сейчас тянет "в шоу-бизнес", "Наташа Вы лучшее что есть в Украинском шоу бизнесе ! Научите молодежь петь", "Я тоже особой любви к рэпу не испытываю, но некоторые песни (ну или как они у них называются тексты) очень даже интересные. Вот не представляю пока этот дуэт, но ОЧЕНЬ интересно, что получится", - пишут поклонники Могилевской.

Ранее певица Алина Гросу провела свой эксперимент, и записала саундрек к фильму СТБ, где она сама сыграла главную роль.