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Алина Гросу представила саундтрек к фильму, где сыграла главную роль

4 декабря 2020, 11:46

Певица Алина Гросу сыграла в одной из главных ролей в предстоящем проекте Двое над пропастью на СТБ.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Утром 4 декабря Алина Гросу выпустила песню Удержи меня, которая стала главным саундтреком драматической картины Двое над пропастью на СТБ.

Съемки с Алиной Гросу длились пару недель, и ей достался непростой для игры персонаж: героиня Гросу страдает психологическим расстройством. Но, по ее словам, побыть не собой в кадре — очень увлекательно.

"Такой сложной и интересной роли для себя в качестве актрисы я еще не помню! К тому же, на меня впервые в моей актерской практике надевали "посадки" с искусственной кровью. Это особенное приспособление, которое имитирует ранения. Остальные подробности мне пока раскрывать нельзя. Счастлива, что совсем скоро можно будет увидеть результат!", - восторгается девушка.

Алина Гросу
Алина Гросу / Пресс-служба

Съемки проходили в Киеве больше двух недель. Большинство эпизодов было снято на крышах украинской столицы.

Новая песня Удержи меня вышла на всех цифровых площадках, а премьера Двое над пропастью в ближайшее время состоится в эфире телеканала СТБ.

Алина Гросу Удержи меня (саундтрек Двое над пропастью СТБ):

Алина Гросу Удержи меня - слова и текст

Ты смотрел на меня, провожая закат

Я вдыхала тебя, словно прошлого яд

Обжигала глаза раскаленная соль

Я сама за себя билась рядом с тобой

Удержи меня

Заслони собою

Улетаю я

Удержи меня

Стань моей судьбою

Умоляю я

Может, кто-то другой наш допишет роман

И я буду с тобой, через боль и обман

Разольется огнем мой отчаянный крик

Стань моим ты дождем, обними хоть на миг

Удержи меня

Заслони собою

Улетаю я

Удержи меня

Стань моей судьбою

Умоляю я

Удержи меня

Заслони собою

Улетаю я

Удержи меня

Стань моей судьбою

Умоляю я

Удержи меня

Заслони собою

Улетаю я

Удержи меня

Лишь в твоих ладонях

Оживаю я

До этого украинская певица и актриса Вера Кевелия представила песню Люби мене, в которой впервые показала свою семью.

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