Алина Гросу представила саундтрек к фильму, где сыграла главную роль

Певица Алина Гросу сыграла в одной из главных ролей в предстоящем проекте Двое над пропастью на СТБ.
Утром 4 декабря Алина Гросу выпустила песню Удержи меня, которая стала главным саундтреком драматической картины Двое над пропастью на СТБ.
Съемки с Алиной Гросу длились пару недель, и ей достался непростой для игры персонаж: героиня Гросу страдает психологическим расстройством. Но, по ее словам, побыть не собой в кадре — очень увлекательно.
"Такой сложной и интересной роли для себя в качестве актрисы я еще не помню! К тому же, на меня впервые в моей актерской практике надевали "посадки" с искусственной кровью. Это особенное приспособление, которое имитирует ранения. Остальные подробности мне пока раскрывать нельзя. Счастлива, что совсем скоро можно будет увидеть результат!", - восторгается девушка.
Съемки проходили в Киеве больше двух недель. Большинство эпизодов было снято на крышах украинской столицы.
Новая песня Удержи меня вышла на всех цифровых площадках, а премьера Двое над пропастью в ближайшее время состоится в эфире телеканала СТБ.
Алина Гросу Удержи меня (саундтрек Двое над пропастью СТБ):
Алина Гросу Удержи меня - слова и текст
Ты смотрел на меня, провожая закат
Я вдыхала тебя, словно прошлого яд
Обжигала глаза раскаленная соль
Я сама за себя билась рядом с тобой
Удержи меня
Заслони собою
Улетаю я
Удержи меня
Стань моей судьбою
Умоляю я
Может, кто-то другой наш допишет роман
И я буду с тобой, через боль и обман
Разольется огнем мой отчаянный крик
Стань моим ты дождем, обними хоть на миг
Удержи меня
Заслони собою
Улетаю я
Удержи меня
Стань моей судьбою
Умоляю я
Удержи меня
Заслони собою
Улетаю я
Удержи меня
Стань моей судьбою
Умоляю я
Удержи меня
Заслони собою
Улетаю я
Удержи меня
Лишь в твоих ладонях
Оживаю я
До этого украинская певица и актриса Вера Кевелия представила песню Люби мене, в которой впервые показала свою семью.