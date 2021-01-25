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Умер Александр Шевчук - назвали причины смерти стилиста Пугачевой и Киркорова

25 января 2021, 10:45

На 55 году жизни умер Александр Шевчук - российский стилист, который занимался с главными российскими звездами.

Александр Шевчук
Александр Шевчук / Instagram

Знаменитый российский стилист Александр Шевчук, который работал с такими "грандами" шоу бизнеса, как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, и Татьяна Овсиенко, умер после молниеносного заражения крови.

Александр Шевчук умер в возрасте 54 лет, сообщила певица Лайма Вайкуле в Instagram.

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться...", - написала она.

Звездный стилист Александр Шевчук умер от перетонита, сообщает издание Супер.

"Как сообщили нам в его окружении, Шевчуку стало плохо дома, вызвали "скорую". После срочной операции пошло заражение", - говорится в сообщении.

Александр Шевчук
Александр Шевчук / Instagram

Поклонники были шокированы печальной новостью. Они поспешили выразить слова скорби в связи с потерей талантливого человека и близкого друга многих звезд.

"Соболезную семье и близким…", "Господи, Саша…"; "Светлая память", - пишут в комментариях Вайкуле.

Александр Шевчук работал со многими российскими артистами, работал на "Фабрике звезд", "Ледниковом периоде" и других проектах на телевидении.

Александр Шевчук - болезнь

В октябре 2020 года он рассказал о проблемах со здоровьем, при этом опровергая, что перенес вирус нового типа.

"Я после болезни! В мире много других болезней. Я не болел коронавирусом! Но знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья переболели и выздоровели, но, некоторые — нет... Но больше всего меня удивляет отношение окружающих, которые перестают общаться, не отвечают на звонки, открещиваются от этих людей! Люди, очнитесь, помогите и поддержите, ведь на их месте можете оказаться вы", - цитирует его издание Starhit.

Александр Шевчук - биография

Александр Шевчук родился 6 декабря 1966 года в Украине, в Умани. Его забрали в армию в Москву, где он поступил в Московский технологический институт легкой промышленности.

Он попал на работу к дизайнеру Наталье Нафталиевой, его обязанностью было создавать образы для её моделей. После ухода он открыл свой салон.

Постепенно он получил популярность, и к нему стали обращаться все - в перечне его услуг и работа с Земфирой, и Меладзе, и заказы от поп-короля Киркоровова, и Примадонны.

Он снимал клипы и занимался постановкой выступлений для России на Евровидении.

Его клиентами стали Пол Янг и Жан-Клод Ван Дамм.

Лайма Вайкуле Филипп Киркоров Алла Пугачева умерла новости шоу бизнеса
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