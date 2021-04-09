В США от передоза наркотиков скончалась легенда хип-хопа

Несколько дней назад он был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков.
Американский рэпер DMX скончался в нью-йоркской больнице. Ему было 50 лет.
Несколько дней назад он был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. DMX (Эрл Симмонс) боролся с наркотической зависимостью и несколько раз проходил курсы реабилитации.
Сам DMX ранее признавался, что принимал наркотики с 14 лет. Он неоднократно проходил реабилитацию, в последний раз – в 2019 году.
Отметим, шесть альбомов DMX дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Рэпер снялся почти в 20 фильмах.
Госпитализация рэпера DMX - о чем ранее писал Главред:
- Знаменитый американский рэпер DMX, настоящее имя Эрл Симмонс, госпитализирован в критическом состоянии из-за передозировки наркотиками.
- 50-летний музыкант находится в больнице города Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.
- По данным СМИ, у легенды хип-хопа диагностировали сердечный приступ, вызванный передозировкой наркотиков. Сейчас рэпер находится в минимальном сознании. Врачи не дают оптимистических прогнозов.
Автор: Екатерина Трохимчук