В США от передоза наркотиков скончалась легенда хип-хопа

Умер американский рэпер

Американский рэпер DMX скончался в нью-йоркской больнице. Ему было 50 лет.

Несколько дней назад он был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. DMX (Эрл Симмонс) боролся с наркотической зависимостью и несколько раз проходил курсы реабилитации.

Сам DMX ранее признавался, что принимал наркотики с 14 лет. Он неоднократно проходил реабилитацию, в последний раз – в 2019 году.

Отметим, шесть альбомов DMX дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Рэпер снялся почти в 20 фильмах.

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