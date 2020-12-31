Владимиру Остапчуку не дают видеться с детьми

Владимир Остапчук / 1+1

Владимир Остапчук и Кристина Остапчук (Горняк) поженились в 2020 году, и это обострило отношения с его бывшей женой Елена Войченко, которая осталась с двумя детьми.

Бывшая жена ограничивает свидания с детьми, и даже не дала Остапчуку поздравить их с Новым годом, сообщил он в интервью для "РБК-Украина".

Телеведущий рассказал, что он не смог узнать пожелания своих детей о подарках на Новый год, и покупал все, что ему показалось уместным, но и передать презенты у него не получилось, так как ему не дали увидеться с детьми.

"Моя бывшая жена сейчас вообще не дает мне общаться с детьми, даже по телефону. Я изо дня в день ищу способы и пути, как их передать Эмилии и Эвану и в целом поздравить их с праздниками, увидеться", - сказал он

Ведущий признался, что будет работать в новогоднюю ночь, и ему крайне важно встретиться с детьми до праздника, но мать его детей так не посчитала.

Новая жена Владимира Остапчука Кристина Остапчук также приготовила подарки его детям.

Напомним, Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк на их годовщину, но поженились они намного позже из-за коронавируса и карантинных мер.

Ранее беременная жена Андрея Джеджулы заявила, что не хочет возвращаться к мужу из больницы, и думает о разводе.