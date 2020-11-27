Звезда сериала Друзья Мэттью Перри решил впервые жениться

Роман Мэттью Перри и Молли Гурвиц продлился два года / Фото Instagram

Звезда сериала Друзья, 51-летний актер Мэттью Перри решил жениться. Его избранницей стала 29-летняя Молли Гурвиц. Для актера это будет первый брак.

Об этом сам Перри сообщил изданию People.

Он назвал свою возлюбленную "самой великой женщиной на планете".

"Я решил обручиться. К счастью, все это время я встречался с величайшей женщиной на планете", – рассказал актер.

Молли Гурвиц работает литературным агентом. Пара начала встречаться в 2018 году.

Мэттью Перри еще ни разу не был женат. Известно, что с 1995 по 1996 год он встречался с Джулией Робертс, а с 2006 по 2012 годы - с актрисой Лиззи Каплан.

Напомним: