Звезда сериала Друзья Мэттью Перри решил впервые жениться

Избранницей 51-летнего актера стала 29-летняя красотка Молли Гурвиц.
Звезда сериала Друзья, 51-летний актер Мэттью Перри решил жениться. Его избранницей стала 29-летняя Молли Гурвиц. Для актера это будет первый брак.
Об этом сам Перри сообщил изданию People.
Он назвал свою возлюбленную "самой великой женщиной на планете".
"Я решил обручиться. К счастью, все это время я встречался с величайшей женщиной на планете", – рассказал актер.
Молли Гурвиц работает литературным агентом. Пара начала встречаться в 2018 году.
Мэттью Перри еще ни разу не был женат. Известно, что с 1995 по 1996 год он встречался с Джулией Робертс, а с 2006 по 2012 годы - с актрисой Лиззи Каплан.
Напомним:
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Автор: Анна Багрий