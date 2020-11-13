Мэттью Перри назвал дату начала съемок спецвыпуска

Друзья - спецвыпуск / кадр из сериала

Съемки спецэпизода сериала Друзья начнутся в 2021 году, признался актер Метью Перри в своем "твиттере".

Любимые Рейчел, Моника, Фиби, Джои, Росс и Чендлер тепер вернуться в спецэпизоде уже скоро.

"Встреча друзей перенесена на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И это мне так нравится!", - пишет актер.

Сейчас авторы новых друзей не рассекречивают всех деталей. Однако известно, что в ролике зрители смогут увидеть главных актеров сериала – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера.

Сценария, как такового, не будет, а потому зрители увидят импровизации голливудских звезд. Актеры планируют поделиться воспоминаниями о съемках "Друзей", рассекретить интересные детали, которые остались за кулисами проекта, ответить на вопросы, которые больше всего беспокоили поклонников ситкома и тому подобное.

Напомним, что съемки сериала Друзья в 2020 году перенесли из-за коронавируса.