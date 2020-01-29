  1. Главная
  3. Синоптик

"Зима делает реверанс": синоптик дала для Киева снежный прогноз

29 января 2020, 16:13

В четверг погода в Киеве не будет холодной, сообщила эксперт.

Синоптик предупредила, что в Киеве 30 января будет мокрый снег - Снег Киев прогноз
В Киеве 30 января будет мокрый снег, предупредила синоптик / УНИАН

Погода в Киеве в четверг, 30 января, будет неблагоприятная - ожидается мокрый снег и порывистый ветер.

В столице температура составит около 0 градусов, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта, зима делает украинцам реверанс.

"На дорогах возможна сложная ситуация, осторожно!..", - предупредила Диденко.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 30-31 января и 1 февраля в Киеве ожидается мокрый снег.

Прогноз погоды для Киева на 30 января - 1 февраля от Укргидрометцентра:

  • Погода 30 января: ночью -1…+1, днем +1…+3, мокрый снег;
  • Погода 31 января: ночью -1…+1, днем +2…+4, мокрый снег;
  • Погода 1 февраля: ночью -1…+1, днем +2…+4, мокрый снег.

Синоптик добавил, что 2 февраля в Киеве существенно потеплеет - днем максимальная температура прогнозируется +8, ожидается дождь.

  • В Киеве 30 января будет мокрый снег, предупредила синоптик Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве 30 января будет мокрый снег, предупредила синоптик Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве 30 января будет мокрый снег, предупредила синоптик Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве 30 января будет мокрый снег, предупредила синоптик Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух поделилась, в феврале 2020-го погода в Украине будет аномально теплой.

Напомним, 20 января эксперт говорила, что в некоторых регионах украинского государства не было метеорологической зимы, а в Киеве метеорологическая зима продлилась несколько дней, и это было в ноябре 2019 года.

снег Наталья Диденко погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «"Зима делает реверанс": синоптик дала для Киева снежный прогноз». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:44
"Как горячие пирожки": Волочкова вывалила грудь на пикантном фото
17:40
"Прямой эффект": Милованов рассказал о влиянии коронавируса на экономику Украины Видео
17:32
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть полуфинал Кубка лиги
17:24
По стопам Януковича: Нобелевский комитет "сделал" Ивана Франко писателем из России
17:08
ВАКС заочно арестовал еще одного чиновника времен Янковича: названо имя
17:05
Маллет 2020 – модная мужская стрижка, которая подойдет всем фото Фото
16:36
"В шоке": в Черновцах воспитательница детсада заставляла детей делать себе массаж
16:22
СМИ обнародовали имя нового свидетеля трагедии рейса МН17 на Донбассе Видео
16:17
Налог на Фейсбук: что с ним не так и как он скажется на потребителях мнение
16:13
"Зима делает реверанс": синоптик дала для Киева снежный прогноз Фото Видео
16:04
Рейтинг Зеленского - приговор "шоколадным патриотам" мнение
15:57
"Конченные мрази": в Днепре живодеры отрубили лапы псу: жуткие фото
15:56
Ведьмак Netflix - Сапковский высказался о "творчестве" на тему его романов
15:47
"Носители русского языка": в РФ анонсировали новые упрощения для украинцев
15:03
Встреча Сталина и Гитлера во Львове: Кравчук "спихнул" все на СМИ
14:58
"Мудак не может понять, что он мудак": автор закона о налоге за Фейсбук удивился критике
14:32
Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным
14:27
"Сломали ногу": стали известны подробности проникновения Черновол в ГБР Видео
14:12
Хищные птицы - персонажу искусственно сменили ориентацию
14:07
"Когда окажется на нарах?": Порошенко засыпал суды исками о моральном ущербе Видео
13:56
Смертельное оружие 5: всплыли подробности о съемках
13:52
Кабмин избавится от одной из госинспекций: от кого отвернулась фортуна
13:41
Сделка Века: как Трамп затеял большой передел Ближнего Востока мнение
13:20
Маленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма Видео
13:15
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: достойная "жертва", дыры в кошельке и смерть отношений
13:11
Стало известно, кто возглавил Госкино
13:00
Первый пошел: бывший чинуша из "ДНР" явился в СБУ с повинной Видео
12:49
"Как фанера над Парижем": экс-нардеп указал на "плохой знак" для Украины в ПАСЕ Видео
12:36
Больным станешь, если это добавишь: названы самые опасные приправы
12:32
Нобелевский комитет "переселил" Ивана Франко в Россию
12:30
Харли Квинн: потрясающая история любимой психопатки Джокера Видео
12:10
"Настроен на кровь": политолог объяснил, почему Порошенко нельзя давать власть
11:59
Смертельный китайский вирус может оздоровить экономику Украины - прогноз эксперта
11:53
Экс-зам Климкина нашла работу в Нафтогазе
11:40
Кодирование каналов: какие каналы в Украине отключили и как смотреть ТВ после 28 января
11:35
Любовный треугольник: в России мужчина зверски зарезал беременную подругу - видео 18+
11:29
"Ездили отдыхать": МАУ срочно эвакуирует украинцев из Китая Видео
11:23
Магнитные бури сегодня-завтра раздраконят нервы – что делать Видео
11:07
"Не безвольные овцы": Вятрович развенчал популярные мифы о бое под Крутами
11:05
Молодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериал
10:58
"Огромный огненный шар": очевидец рассказал жуткие подробности гибели легенды баскетбола
10:47
Коронавирус переплюнул атипичную пневмонию по темпам кровожадности Видео
10:39
Зеленский почтил память Героев Крут - фото
10:34
Приключения Илона Маска в Украине мнение
10:30
"Подумывает снова уйти": СМИ узнали, когда возможен уход Вакарчука из политики
10:23
Эксперты назвали топ-6 супер жидкостей для похудения
10:20
Неудачные спичи в Польше и Израиле – в ведомстве Пристайко полетели три головы - СМИ Видео
10:00
Гороскоп на 29 января всех знаков Зодиака: триумф кошелька, любовное рабство и взрывы ревности
09:58
"Какого х*я!" Советник Зеленского возмутился из-за цен на газ в январе
09:55
Коби Брайанта назвали насильником: MeToo публично опозорилось
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять