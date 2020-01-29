"Зима делает реверанс": синоптик дала для Киева снежный прогноз

В Киеве 30 января будет мокрый снег, предупредила синоптик / УНИАН

Погода в Киеве в четверг, 30 января, будет неблагоприятная - ожидается мокрый снег и порывистый ветер.

В столице температура составит около 0 градусов, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта, зима делает украинцам реверанс.

"На дорогах возможна сложная ситуация, осторожно!..", - предупредила Диденко.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 30-31 января и 1 февраля в Киеве ожидается мокрый снег.

Прогноз погоды для Киева на 30 января - 1 февраля от Укргидрометцентра:

Погода 30 января: ночью -1…+1, днем +1…+3, мокрый снег;

Погода 31 января: ночью -1…+1, днем +2…+4, мокрый снег;

Погода 1 февраля: ночью -1…+1, днем +2…+4, мокрый снег.

Синоптик добавил, что 2 февраля в Киеве существенно потеплеет - днем максимальная температура прогнозируется +8, ожидается дождь.

Ранее завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух поделилась, в феврале 2020-го погода в Украине будет аномально теплой.

Напомним, 20 января эксперт говорила, что в некоторых регионах украинского государства не было метеорологической зимы, а в Киеве метеорологическая зима продлилась несколько дней, и это было в ноябре 2019 года.