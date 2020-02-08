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Синоптик насулил Украине зимнее бабье лето

8 февраля 2020, 17:50

Прогноз погоды на декабрь 2020 для Украины необычный.

Народный синоптик спрогнозировал, что в декабре 2020 Украину ждет зимнее бабье лето - Прогноз погоды
В декабре 2020 Украину ждет зимнее бабье лето, спрогнозировал народный синоптик / Скриншот

Погода в Украине в декабре 2020 года прогнозируется нетипично теплая для зимы - на протяжении последней декады ожидается "зимнее бабье лето".

Незначительные заморозки и снежок могут появиться в самом конце 2020-го, приводит прогноз народного синоптика Владимира Деркача Полісся.

По словам собеседника, в первые дни декабря продержится незначительное ноябрьское похолодание, а потом потеплеет, и изредка возможны небольшие осадки.

"Последняя декада тоже будет теплой с нетипичной как для зимы погодой. Я даже придумал для такого явления новый термин - "зимнее бабье лето"…", - сказал синоптик.

Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на февраль 2020 года. В прогнозе говорится, что в феврале 2020 средняя температура будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

прогноз погоды Владимир Деркач Погода в Украине
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