Синоптик насулил Украине зимнее бабье лето

Прогноз погоды на декабрь 2020 для Украины необычный.
Погода в Украине в декабре 2020 года прогнозируется нетипично теплая для зимы - на протяжении последней декады ожидается "зимнее бабье лето".
Незначительные заморозки и снежок могут появиться в самом конце 2020-го, приводит прогноз народного синоптика Владимира Деркача Полісся.
По словам собеседника, в первые дни декабря продержится незначительное ноябрьское похолодание, а потом потеплеет, и изредка возможны небольшие осадки.
"Последняя декада тоже будет теплой с нетипичной как для зимы погодой. Я даже придумал для такого явления новый термин - "зимнее бабье лето"…", - сказал синоптик.
Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на февраль 2020 года. В прогнозе говорится, что в феврале 2020 средняя температура будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.