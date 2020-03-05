Погода на 8 марта: где украинцам грозят погодные каверзы

На части территории Украины 8 марта 2020 ожидается похолодание / 1zoom.ru

В Украине погода на 8 марта – в воскресенье, ожидается преимущественно замечательная – на большей части территории может быть тепло.

В праздничный день на северную часть украинского государства направится западный холодный воздух, и там ожидается похолодание, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, погода в Киеве 8 марта испортится – ожидается ощутимое похолодание и дожди.

"…дожди (7 марта – Ред.) появятся в западных и северных областях Украины. 8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть…, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. В Киеве 7-го марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло...", – сообщила эксперт.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что 8 марта на западе Украины максимальная температура составит +9 градусов, на севере – +12, на юге – +17, а на востоке – +18 градусов.

Погода на 8 марта – Киев

Ночью ожидается +5…+7, а днем – +10…+12. Днем в столице прогнозируется дождь.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды для Украины на весну 2020. Эксперт предупреждал, что в мае 2020 года ожидается настоящее тепло, а потом ливни и похолодание.