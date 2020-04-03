Стоит держать рядом кота: синоптик рассказала, чего ждать от погоды

Погода в Украине днем 3 апреля будет теплой / Фото pixabay.com

Погода в Украине в течение ближайших выходных, 4 и 5 апреля, еще будет достаточно прохладной, а уже с новой недели ожидается потепление. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, небольшое кратковременное похолодание и сильный ветер в Украине ожидаются в воскресенье, 5 апреля. А с понедельника ощутимо потеплеет – днем столбики термометров поползут вверх, а ночные "минусы" растают.

"Днем ожидается в пределах +15...+18 градусов, а в ночные часы +2... +6 градусов. То есть средняя суточная температура как раз достигать и даже превышать +8 градусов", - написала синоптик в Facebook.

Диденко предупредила, что в квартирах при выключенном отоплении, сразу похолодает, потому что ночи еще будут достаточно холодными, а дома еще не успеют быстро прогреться. Поэтому синоптик посоветовала по вечерам еще держать рядом обогреватели, теплые носки и котов.

Фото facebook.com/tala.didenko

Погода на сегодня

Как говорит прогноз погоды от Укргидрометцентра, погода в Украине сегодня днем будет теплой, а вот ночью будет местами даже будет морозно.

На Западе Украины в пятницу, 3 апреля, тепло и солнечно, температура воздуха днем +12…+14, а ночью -1…-3. В северных областях погода на сегодня обещает днем тепло до +13…+15, а ночью 0-2. В центральных регионах днем столбики термометров поднимутся до +13…+15, а ночью опустятся до -1…-3 градусов. На Востоке страны будет сухо и тепло, днем температура воздуха составит +13…+15, а ночью -1…-4. В южных областях днем термометры покажут +11…+15, а ночью 0-2.

Погода в Киеве на сегодня также обещает тепло и солнце. Температура воздуха днем составит +13…+15 градусов, ночью похолодает до -1…+1.

Прогноз погоды на 3 апреля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик обещал, что погода в Украине в апреле 2020 года прогнозируется аномально теплая – средняя месячная температура может быть выше значений, зафиксированных на протяжении многих лет, на 2 градуса.

Кроме того, синоптик шокировал прогнозом погоды на лето. Ожидается, что погода будет сухой и жаркой, однако не исключены и разнообразные синоптические катаклизмы.