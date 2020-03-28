Настоящее испытание: синоптики шокировали прогнозом погоды на лето

Лето запомнится жарой и катаклизмами / 1zoom.ru

Летний сезон 2020 года запомниться украинцам аномальной погодой, поскольку погода будет сухой и жаркой, однако не исключены и разнообразные синоптические катаклизмы.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", - сказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в комментарии РБК-Украина.

В июне украинцев ждут сильные дожди и штормовой ветер, которые сбавят обороты только во второй половине месяца. Июль также начнется с ливней и резких перепадов температур, но середина месяца будет сухой и очень жаркой во всех областях страны.

Конец лета будет нестабильным, в августе ожидаются сильные перепады температур, возможны ураганы и затяжные дожди. И похолодание начнется уже во второй половине месяца.

Летом 2020 года зной и духота будет сменяться сильными ураганами и ливнями. Жаркие месяцы ознаменуются катастрофическим ростом среднесуточной температуры.

Напомним, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.