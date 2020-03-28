Погода на Пасху 2020: синоптик ошарашил неожиданным прогнозом

Украинцев ждут обильные дожди до самой Пасхи / fotokto.ru

Первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

После этого украинцев ждут обильные дожди, которые с перерывами будут идти до самой Пасхи, пишет Сегодня.

Синоптик прогнозирует, что среднесуточная температура первые 20 дней апреля будет колебаться в пределах +5...+11 градусов, потепление ожидается в третьей декаде апреля, когда температура поднимется до +20...+22 градусов.

Он уточнил, что в самом конце апреля ожидаются небольшие дожди –с 28 по 30 апреля.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. После двух месяцев относительного тепла, в мае сразу начнется жара. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", – добавил Горбань.

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Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что ближайшим летом погода в Украине будет очень жаркой.