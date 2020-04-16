"Холодная Страстная пятница 2020": Киев предупредили об обрушении температуры

Погода в Киеве в ближайшие дни будет холодной, спрогнозировали синоптики.
Погода в Киеве в Чистый четверг 2020 – 16 апреля, прогнозируется сухая и теплая, днем ожидается до +18 градусов.
В Великую (Страстную) пятницу – 17 числа, температура в столице обрушится – днем ожидается до +13, предупредили в Украинском гидрометцентре.
Прогноз погоды на Пасху еще более прохладный – максимальная дневная температура в Киеве прогнозируется +12.
Какая погода ожидается в Киеве в ближайшие дни
Погода на сегодня в Киеве
Днем ожидается от +16 до +18, без осадков.
Погода на завтра в Киеве
Ночью +4…+6, днем +11…+13, без существенных осадков.
Погода на 18 апреля в Киеве
Ночью +2…+4, снег, мокрый снег; днем +11…+13, без существенных осадков.
Прогноз погоды на Пасху 2020 для Киева
Ночью +1…+3, днем +10…+12, без осадков.
Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине на протяжении апреля 2020-го средняя температура прогнозируется в пределах +10…+12 градусов. В горах среднемесячная температура ожидается немного ниже – +6…+7 градусов.