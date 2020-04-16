"Холодная Страстная пятница 2020": Киев предупредили об обрушении температуры

В пятницу в Киеве резко похолодает, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

Погода в Киеве в Чистый четверг 2020 – 16 апреля, прогнозируется сухая и теплая, днем ожидается до +18 градусов.

В Великую (Страстную) пятницу – 17 числа, температура в столице обрушится – днем ожидается до +13, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды на Пасху еще более прохладный – максимальная дневная температура в Киеве прогнозируется +12.

Какая погода ожидается в Киеве в ближайшие дни

Погода на сегодня в Киеве

Днем ожидается от +16 до +18, без осадков.

Скоро в Киеве резко похолодает, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода на завтра в Киеве

Ночью +4…+6, днем +11…+13, без существенных осадков.

Скоро в Киеве резко похолодает, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода на 18 апреля в Киеве

Ночью +2…+4, снег, мокрый снег; днем +11…+13, без существенных осадков.

Скоро в Киеве резко похолодает, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды на Пасху 2020 для Киева

Ночью +1…+3, днем +10…+12, без осадков.

Скоро в Киеве резко похолодает, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине на протяжении апреля 2020-го средняя температура прогнозируется в пределах +10…+12 градусов. В горах среднемесячная температура ожидается немного ниже – +6…+7 градусов.