Погода в Украине на выходных: каким областям светит приятный сюрприз

Скоро нескольким областям Украины светит дождь, спрогнозировала синоптик / УНИАН

В субботу и воскресенье, 18-19 апреля (19 числа отмечается Пасха 2020), в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода, но некоторым областям может посчастливиться, и пройдет дождь.

В ночь на 18 апреля местами дождь возможен на юге нашей страны, кроме захваченного Россией Крыма, а на праздник небольшие осадки прогнозируются на севере и в Одесской области, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, погода в Киеве на Пасху 2020 ожидается в основном сухая, но вечером есть шанс на небольшой дождь. Эксперт добавила, что на выходных ночи еще будут холодными, а дневная температура может составить около +12 градусов.

В Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве 18-19 апреля ночью возможны заморозки 0…-2.

Погода в Украине на завтра и послезавтра:

Ночью прогнозируется +1…+6, на севере возможны заморозки 0-3; днем ожидается +11…+16 градусов, а в северных областях – +9…+13.

Ранее сообщалось, что Киев накрыла мощная пылевая буря, есть пострадавшие. Также столицу затянул дым, в частности, от пожаров в Чернобыльской зоне (зона отчуждения).

Напомним, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщал, что в апреле в Украине на больше части территории средняя температура воздуха не превысит отметку в +12, а в горах будет прохладнее – не более +7 градусов.